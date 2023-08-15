В Україні виявлено дуже рідкісний електрокар 1992 року з деталями від "Ікаруса" (фото)

Електромобіль Puli 2e випускали в Угорщині з 1991 по 1996 роки. Двомісне міське авто сягає лише 2,45 м у довжину і важить 750 кг.

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У Львові виставлено на продаж справжній раритет — електромобіль Puli Ktf-2e 1992 року. Модель є дуже рідкісною навіть у себе на батьківщині в Угорщині. Інформація про неї з'явилася на Auto.ria.

Авто оснащене 10-сильним мотором Фото: auto.ria.com

Puli Ktf-2e можна назвати предтечею сучасних міських електромобілів. Угорський електрокар презентували в 1991 році і випускали невеликими серіями до 1996 року. В Україні зареєстровано лише два таких авто.

Двомісний електромобіль Puli 2e за розмірами можна порівняти зі Smart — сягає 2,45 м завдовжки, 1,4 м завширшки і 1,4 м заввишки. Маса становить лише 750 кг.

Ліхтарі запозичені в автобуса Ikarus Фото: auto.ria.com

Незграбний кузов Puli 2e виконаний зі склопластику, а ліхтарі та скло запозичені в угорського автобуса Ikarus. Крім того, в конструкції є деталі від Skoda, Fiat 126 і Lada.

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Електромотор потужністю 10 к. с. (7 кВт) розганяє міський електромобіль до 60-70 км/год. Оригінальний Puli 2e був оснащений свинцевими акумуляторами і міг проїхати 80-100 км без підзарядки.

Саме у цього авто встановлена більш сучасна літій-іонна батарея, тому запас ходу зріс до 120-150 км. За електромобіль із пробігом 150 000 км просять $5000.

Цілком можливо, що Puli Ktf-2e — найстаріший електромобіль в Україні з тих, що випускалися серійно. Втім, це не єдиний вінтажний електрокар у нашій країні — є ще Citroen Saxo Electrique 2000 року.

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