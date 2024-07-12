"Сумували одне за одним": Меган Фокс та Machine Gun Kelly відновили роман

Пара заручилася на початку 2022 року. Через два роки вони розірвали заручини на фоні проблем з довірою.

Related video

Американська акторка Меган Фокс та музикант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) примирилися. Про це пише OK! Magazine.

За словами джерела, зірки "повністю повернулися" після деякого часу розлучення на початку 2024 року.

"Вони дійсно насолоджуються одне одним і ладнають краще, ніж ці [місяці]. Відстань стала для них доброю. Вони сумували одне за одним", — розповідає інсайдер.

34-річний співак і 38-річна зірка екрану останнім часом кілька разів з’являлися на публіці, зокрема, відвідали "білу" вечірку Майкла Рубіна на честь Дня незалежності США в Гемптонсі.

Незрозуміло, чи пара знову вважається зарученою, чи планує весілля, оскільки Меган підтвердила, що скасувала заручини на початку року.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Тоді інсайдер повідомив, що Фокс та Бейкер призупинили стосунки через "проблеми довіри" — хоча було зазначено, що "жодна третя сторона" не була залучена до драми.

Роман зірок почався у 2020 році. Вони познайомилися на зйомках фільму "Опівночі у високій траві".

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: meganfox

Вони заручилися на початку 2022 року. Планувалося весілля в готичному стилі, а Меган та Колсон розбурхували публіку подробицями майбутнього свята, проте побачити це одруження фанатам поки не судилося. Навесні 2024 року стало відомо, що закохані розірвали заручини після місяців чуток про серйозні проблеми в їхньому союзі, а тепер працюють над своїми стосунками.

"Що я можу сказати, так це те, що [він] є тим, кого я називаю моєю душею-близнюком, і з ним завжди буде прив’язка, незважаючи ні на що", — говорила Меган.

Нагадаємо, Меган Фокс змінила зачіску.

Також Фокус писав про незвичайну зйомку Колсона Бейкера для глянцю.