Колишній наречений Меган Фокс знявся для журналу з лезом у роті (фото)

Репер позував фотографу Кеннету Каппелло. Шанувальники вже відреагували на його нестандартний образ.

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33-річний репер Колсон Бейкер, більше відомий публіці як Machine Gun Kelly, знявся для журналу King Kong Magazine у дуже провокаційному образі. Знімком він поділився і на своїй сторінці в Instagram.

На фото, зробленому Кеннетом Каппелло, музикант позує зі знебарвленими бровами, кривавою сльозою, а на зубах у нього лезо для бритви, виготовлене компанією Alligator Jesus. Над ним працював ювелір із Маямі Девід Тамарго.

Для фотосесії Колсон одягнув срібну каблучку в ніс, сережки-кільця і каблучку на палець. Його нігті прикрашені різними малюнками, зокрема яскраво-червоними губами з вампірськими іклами.

Шанувальники репера висловилися в коментарях щодо обкладинки.

"Крапля кривавої сльози і лезо бритви у вигляді решітки зубів — це безумство, боже мій", "Моя щелепа на підлозі", "Відбілив брови? Так, боже, він має такий гарний вигляд", — пишуть під постом.

Багато користувачів соціальних мереж зазначили, що зображення зовсім не схоже на Келлі через його накладки на зуби, яка має тимчасовий характер, на відміну від титанових протезів Каньє Веста вартістю $850 тисяч.

Зовсім недавно Меган Фокс, наречена репера, повідомила, що вони розірвали заручини.

Пара вперше почала зустрічатися 2020 року, а 2022 року заручилася. Але рік по тому закохані крупно посварилися, потім все ж таки помирилися. Коли актрису запитали, як вона описала б їхні нинішні стосунки, Меган відповіла:

"Я думаю, що з цих стосунків я дізналася, що вони не призначені для публічного споживання, тому я думаю, що наразі в мене немає коментарів щодо статусу стосунків, скажімо так. Що я можу сказати, так це те, що я називаю своєю спорідненою душею, і з ним завжди буде зв'язок, незважаючи ні на що. Не можу сказати напевно, яка буде потужність, але я завжди буду з ним якимось чином пов'язана".

Колсон Бейкер і його нове тату Фото: Instagram machinegunkelly

Кількома тижнями раніше Колсон зробив чорне татуювання на половину тіла, забивши під фарбою всі попередні малюнки. Таким чином він хотів дати зрозуміти Меган, що його тіло повністю належить їй, і він готовий почати з нею все з чистого аркуша.

Раніше Фокус писав, що на нове татуювання репер витратив 78 годин.