Колишній чоловік Меган Фокс вийшов у світ з нареченою (фото)

Браян Остін Грін та Шарна Берджесс заручилися у 2023 році. У них є дворічний син Зейн.

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51-річний американський актор Браян Остін Грін вийшов у світ зі своєю нареченою. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" і його кохана Шарна Берджесс, 39, були присутніми на урочистій вечірці Pencils of Promise у Нью-Йорку.

Грін був у фактурному темно-сірому костюмі з темно-сірою сорочкою на ґудзиках під ним, доповнюючи образ чорними туфлями.

Тим часом Берджесс привернула увагу в сміливій рожевій сукні, яка пасувала до її волосся. Обраниця Гріна продемонструвала своє декольте в образі без рукавів, який міг похвалитися корсетним ліфом з низьким вирізом.

Браян Остін Грін та Шарна Берджесс Фото: Скріншот

Яскравий ансамбль Шарни доповнювала пара нюдових туфель на підборах з ремінцями.

Грін і Берджесс заручилися в червні 2023 року, але не ділилися новиною до вересня того ж року.

У них є дворічний син Зейн, а також актор став батьком трьох синів з Меган Фокс — 12-річного Ноя, 10-річного Бодхі та 8-річного Джорні.

Грін і Фокс почали зустрічатися у 2004 році, а у 2010 році одружилися. Зірка фільму "Тіло Дженніфер" вперше подала на розлучення у 2015 році, перш ніж помиритися з актором того ж року.

Нагадаємо, Меган Фокс примирилася зі своїм нареченим.

Також Фокус писав про причину розлучення Браяна Остіна Гріна та Меган Фокс.