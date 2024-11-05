Бывший муж Меган Фокс вышел в свет с невестой (фото)

Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс обручились в 2023 году. У них есть двухлетний сын Зейн.

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51-летний американский актер Брайан Остин Грин вышел в свет со своей невестой. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" и его возлюбленная Шарна Берджесс, 39, присутствовали на торжественной вечеринке Pencils of Promise в Нью-Йорке.

Грин был в фактурном темно-сером костюме с темно-серой рубашкой на пуговицах под ним, дополняя образ черными туфлями.

Тем временем Берджесс привлекла внимание в смелом розовом платье, которое подходило к ее волосам. Избранница Грина продемонстрировала свое декольте в образе без рукавов, который мог похвастаться корсетным лифом с низким вырезом.

Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс Фото: скріншот

Яркий ансамбль Шарны дополняла пара нюдовых туфель на каблуке с ремешками.

Грин и Берджесс обручились в июне 2023 года, но не делились новостью до сентября того же года.

У них есть двухлетний сын Зейн, а также актер стал отцом трех сыновей с Меган Фокс — 12-летнего Ноя, 10-летнего Бодхи и 8-летнего Джорни.

Грин и Фокс начали встречаться в 2004 году, а в 2010 году поженились. Звезда фильма "Тело Дженнифер" впервые подала на развод в 2015 году, прежде чем помириться с актером в том же году.

Напомним, Меган Фокс примирилась со своим женихом.

Также Фокус писал о причине развода Брайана Остина Грина и Меган Фокс.