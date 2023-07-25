Меган Фокс снялась в роскошной пляжной фотосессии (фото)

Многодетная мать не стесняется демонстрировать фигуру и сниматься в жарких фотосессиях.

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37-летняя американская актриса и модель, а также мать троих детей Меган Фокс продолжает радовать десятки миллионов подписчиков в своих социальных сетях откровенным контентом. Знаменитость опубликовала в Instagram-аккаунте серию фотографий в бикини, демонстрируя подтянутую и стройную фигуру.

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Звезда фильма "Тело Дженнифер" позировала на пляже в сетчатом прозрачном платье с длинными рукавами и огромным декольте. Под нарядом у Меган было серебристо-металлическое бикини. Она сделала бронзовый макияж, а ее волосы стали мокрыми.

Она сменила несколько поз во время фотосессии, продемонстрировав свои татуировки на ребрах. Снимки набрали почти 2,5 миллиона лайков и больше 10 тысяч восторженных комментариев от фанатов, которые наперебой расхваливают фигуру знаменитости.

Напомним, Меган Фокс позировала в джунглях в микроскопическом зеленом бикини от итальянского бренда Oseree за $230.

Ранее Фокус писал, что совсем недавно Меган избавилась от татуировки с именем бывшего мужа Брайана Остина Грина на интимном месте, набив вместо него черную змею с цветами.