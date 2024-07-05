Наталка Денисенко призналась, поддерживает ли отношения с одноклассником Андреем Ярмоленко

Наталка Денисенко и Андрей Ярмоленко ходили в одну школу и в один класс в Чернигове. Хотя Ярмоленко родился в России, его родители были родом из Черниговской области. Прожив несколько лет в РФ, семья вернулась в Чернигов, где и прошло детство футболиста.

Related video

34-летняя актриса Наталья Денисенко, известная ролями в сериалах "Крепостная" и "Папаньки" рассказала, что ее одноклассником был атакующий полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко. Воспоминаниями из школьной жизни актриса поделилась в интервью Украинское Музейное Общество.

В частности, актриса рассказала, что в школе училась не на отлично, однако благодаря своим актерским способностям всегда умело выкручивалась, когда ее спрашивали на уроках. Также Наталья призналась, что когда дело доходило до того, что по списку учительница должна была спрашивать ребят, среди которых был и Ярмоленко, она всегда пыталась спасти ситуацию.

Актриса призналась, что поддерживает связь с футболистом, который был ее одноклассником. А в начале полномасштабного вторжения в Украину (24 февраля 2022 года) футболист даже написал ей, ведь сам был в этот период за границей.

"Андрей очень сильная личность. Когда началось полномасштабное вторжение, то я помню, что Андрей написал мне, спросил, что там Чернигов. Потому что он был за границей. Я такая думаю, вау, какое это ценно, что мой одноклассник. Я не могу сказать, что мы прям тесно с ним общаемся. Я в инстаграме лайкаю все конечно и на его жену красавицу подписана. Конечно тоже лайкаю семейные фотки", — пояснила Денисенко.

7:26 — Общается ли Наталка Денисенко с Андреем Ярмоленко

Напомним, ранее мы писали, что Наталка Денисенко рассказала, когда закончится война в Украине, по словам ее астролога.

Кроме этого, Фокус писал, что Наталка Денисенко полностью обнажилась в новой откровенной фотосессии.