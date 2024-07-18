"Я не должна оправдываться": Наталка Денисенко ответила на обвинения в краже идеи курса

Украинская актриса Елизавета Майская обвинила другую актрису Наталью Денисенко в краже идеи собственного авторского курса по голосу.

Related video

Актриса Наталья Денисенко отреагировала на обвинения в краже идеи авторского курса Елизаветы Майской. Свою точку зрения она высказала в интервью "Сніданок 1+1".

В частности, речь идет об обвинениях Елизаветы Майской, которая утверждает, что Наталья Денисенко украла лендинг из ее авторского курса "Сила голоса" и использует его в рекламе своего аналогичного курса. Майская заявила, что свой курс готовила еще в конце декабря 2021 года, однако тогда он не был представлен, уже в 2024 году, через два месяца после выхода ее курса "Сила голоса" Наталка Денисенко запустила свой онлайн-курс только с названием "Голос на миллион".

Зато Наталья Денисенко отрицает эту информацию. Актриса отметила, что ее совесть чиста, ведь она знает, что ее онлайн-курс "Голос на миллион" полностью уникальный продукт в котором она делится только своим актерским опытом и своими знаниями.

"Я ничего не воровала и я не должна оправдываться здесь, потому что это клевета", — сказала Денисенко.

По ее словам, она даже рассматривала вариант обратиться в суд из-за клеветы на свое имя, однако впоследствии передумала, ведь, по ее словам, это не в ее стиле.

"Я так низко не могу опуститься", — добавила актриса.

Денисенко также предположила, что Майская возможно просо завидует, или злится на нее, поэтому решила таким образом оболгать ее репутацию.

"Сначала "слетел" сайт с моим обучением, потом за месяц до этого эта девушка купила обучение мое. А потом она позвонила и сказала, что я украла не ее курс, а лендинг. Что у меня в описании есть словосочетание, что мой курс откроет силу голоса, а сила голоса — это типа ее какое-то название", — пояснила актриса.

Напомним, ранее мы писали, что Наталка Денисенко рассказала, что ее астролог знает, когда закончится война в Украине.

Кроме этого, Фокус писал, Наталка Денисенко призналась, поддерживает ли отношения с одноклассником Андреем Ярмоленко.