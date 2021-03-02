В Верховной Раде депутаты попытались "обмануть" новую сенсорную кнопку для голосования

Ярослав Железняк продемонстрировал, что кнопка не реагирует на депутатское удостоверение, футляр для наушников и смартфон

С сегодняшнего дня в Верховной Раде заработала сенсорная кнопка, которая сделает невозможным неперсональное голосование народных депутатов. И депутаты в исследовательских целях уже попробовали ее "обмануть". Об этом пишет парламентский фотограф Ян Доброносов.

Народный депутат Ярослав Железняк из партии "Голос" и нестор Шуфрич из "Оппозиционной платформы – За жизнь" попробовали, возможно ли "кнопкодавить" с сенсорной кнопкой. Причем делали они это под надзором журналистов, фотографов и операторов, находящихся в ложе прессы. Один из них и снял видео.

Напомним, сенсорная кнопка является дополнительной и исключает голосование за соседа второй рукой. Также теперь сенсорную кнопку необходимо держать до конца обратного отсчета на табло голосования, иначе голос не засчитают. Цель нововведения — искоренить неперсональное голосование.

Депутатам даже раздали памятки, чтобы они ознакомились с новой процедурой голосования, задействующей теперь две руки.

Ярослав Железняк попробовал, чем можно обмануть сенсор: он подсовывал под него свое удостоверение народного депутата, футляр с наушниками и смартфон. Однако все испытания новшество выдержало.

Нестор Шуфрич наблюдал за экспериментом и опыт не повторил, но все это время активно с кем-то переписывался.

Напомним, запуск сенсорной кнопки анонсировал днем ранее спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете. "На прошлой неделе была завершена работа и проведено тестирование для того, чтобы ввести в действие систему сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Она работает, прошла проверку… и с этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время голосования. Со следующего пленарного заседания мы сможем продемонстрировать систему, которая не позволит применять кнопкодавство в стенах ВР", — заявил Разумков. Также он отметил, что сенсорная кнопка снимет вопрос привязки карточки нардепа к месту, поскольку она исключает голосование из разных мест.

Кроме этого он заявил, что на этой неделе в парламенте установят камеры видеонаблюдения, которые заработают в ближайшее время. При этом Разумков отметил, что все это не снимает вопрос общей модернизации системы для голосования "Рада-3", которая работает с 2008 года и уже отжила свое.

Стоит отметить, что сенсорную кнопку в Верховной Раде установили еще в 2008 году, но она ни разу не работала.