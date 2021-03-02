У Верховній Раді депутати спробували "обдурити" нову сенсорну кнопку для голосування

Ярослав Железняк продемонстрував, що кнопка не реагує на депутатське посвідчення, футляр для навушників і смартфон.

Із сьогоднішнього дня у Верховній Раді запрацювала сенсорна кнопка, яка унеможливить неперсональне голосування народних депутатів. І депутати в дослідницьких цілях вже спробували її "обдурити". Про це пише парламентський фотограф Ян Доброносов.

Народний депутат Ярослав Железняк із партії "Голос" і Нестор Шуфрич з "Опозиційної платформи — За життя" спробували, чи можливо "кнопкодавити" із сенсорною кнопкою. Причому робили вони це під наглядом журналістів, фотографів та операторів, які перебувають у ложі преси. Один із них і зняв відео.

Нагадаємо, сенсорна кнопка є додатковою та забороняє голосування за сусіда другою рукою. Також тепер сенсорну кнопку необхідно тримати до кінця зворотного відліку на табло голосування, інакше голос не зарахують. Мета нововведення — викорінити неперсональне голосування.

Депутатам навіть роздали пам'ятки, щоб вони ознайомилися з новою процедурою голосування, для якої тепер треба використовувати обидві руки.

Ярослав Железняк спробував, чи можна обдурити сенсор: він підсовував під нього своє посвідчення народного депутата, футляр із навушниками і смартфон. Однак усі випробування нововведення витримало.

Нестор Шуфрич спостерігав за експериментом і досвід не повторив, але весь цей час активно з кимось листувався.

Нагадаємо, запуск сенсорної кнопки анонсував днем раніше спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді. "Минулого тижня була завершена робота й проведене тестування для того, щоб ввести в дію систему сенсорної кнопки в залі Верховної Ради. Вона працює, пройшла перевірку... і з цього пленарного тижня ми вже зможемо використовувати її під час голосування. З наступного пленарного засідання ми зможемо продемонструвати систему, яка не дозволить застосовувати кнопкодавство в стінах ВР", — заявив Разумков. Також він зазначив, що сенсорна кнопка зніме питання прив'язки картки нардепа до місця, оскільки вона забороняє голосування з різних місць.

Також він заявив, що цього тижня у парламенті встановлять камери відеоспостереження, які запрацюють найближчим часом. При цьому Разумков зазначив, що все це не знімає питання загальної модернізації системи для голосування "Рада-3", яка працює з 2008 року і вже віджила своє.

Варто зазначити, що сенсорну кнопку у Верховній Раді встановили ще в 2008 році, але вона жодного разу не працювала.