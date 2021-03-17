Нардеп зі "Слуги народу" придумав, як обдурити сенсорну кнопку в Раді (відео)

Як розповів нардеп, в інтернеті продається пристрій, що імітує дотик і температуру тіла людини.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура розповів, яким чином можна обійти сенсорну кнопку для голосування. Про це повідомляє УНІАН.

За словами нардепа, він купив спеціальну подушечку, яка буде нагріватися, імітуючи палець людини. Це повинно дозволити обійти необхідність голосування двома руками.

"Я, до речі, купив на Alibaba таку подушечку, яка нагрівається. Ставиш цю подушку — і сенсорна кнопка працює", — заявив Олександр Кучера.

Однак перевіряти дієздатність цього пристрою народний депутат поки не став.

"Я однозначно впевнений в тому, що, не знаю як "кнопкодавів", але сенсорну кнопку можна обдурити", — підсумував депутат.

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Нагадаємо, що з 2 березня у Верховній Раді запрацювала сенсорна кнопка, яка покликана покласти край "кнопкодавству". Народні депутати ділилися відео і своїми враженнями про нововведення.

Пізніше Ярослав Железняк спробував "обдурити" нову сенсорну кнопку для голосування, але в нього нічого не вийшло.

У січні 2021 року спікер ВР Дмитро Разумков анонсував введення сенсорного голосування для нардепів.

Зазначимо, що перший випадок неперсонального голосування у Верховній Раді IX скликання стався 3 вересня 2019 року, коли представник "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за свого колегу по фракції. Буквально через тиждень, 10 вересня, також був зафіксований факт кнопкодавства. Позафракційний нардеп Олександр Ковальов з Донецької області проголосував за іншого позафракційного депутата Максима Єфімова.