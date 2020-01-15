Депутат Новинский о своем кнопкодавстве: Не было такого!

Новые депутаты за первые четыре месяца работы уже 45 раз голосовали "за соседа"

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский, которого 14 января журналисты зафиксировали за кнопкодавством, отрицает факт неперсонального голосования. Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".

"Это неправда", – настаивает депутат.

Он утверждает, что кнопку своего соседа – внефракционного депутата Мусса Магомедова – не нажимал. Мол, тот пришел через 5 секунд после начала голосования и сам нажал на кнопку.

В движении "Честно" обращают внимание на то, результат голосования Магомедова высветился на табло еще до момента его возвращения на рабочее место. Это говорит о том, что за него проголосовал именно Новинский, который сидел рядом.

СМИ подсчитали, что депутаты 9-го созыва за первые четыре месяца работы уже 45 раз голосовали "за соседа".

13 января президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит уголовную ответственность за умышленное голосование на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого депутата (неличное голосование). Наказание – штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов (сейчас это от 51 до 85 тысяч гривен). Сегодня документ опубликовали в парламентской газете "Голос Украины". Завтра он вступит в силу.

Как ранее сообщал Фокус: