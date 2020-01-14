Депутатам Рады повысят зарплату на 3000 грн, – Разумков

Зарплата нардепов была проиндексирована в связи с изменением прожиточного минимума

Спикер парламента Дмитрий Разумков сегодня на открытии пленарного заседания сообщил, что зарплата народных депутатов проиндексирована и будет увеличена примерно на 3000 грн. Об этом сообщает Украинская правда.

Разумков опроверг сообщения некоторых СМИ о значительном повышении депутатских зарплат. По его словам встречались цифры до 100 - 150 тыс. грн. В связи с этим, он обратился в аппарат Рады и уточнил реальные параметры повышения, связанные с изменением прожиточного минимума.

"Все видели информацию об увеличении заработных плат народных депутатов. Есть индексация заработных плат народных депутатов, но она совершенно не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ, – о 100 тысячах, 150 тысячах. Изменение зарплаты (будет) на около 3 тысяч для народных депутатов", – сказал спикер парламента.

Также Разумков призвал депутатов расспросить об основаниях повышения размеров премий представителям Кабмина на часе вопросов правительству.

Как ранее сообщал Фокус:

В госбюджет-2020 заложена минимальная зарплата в 4723 гривен.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что отказался от премий и надбавок, и на своем посту зарабатывает лишь 15 тысяч гривен.