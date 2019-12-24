Министерская зарплата должна быть не менее 5 тысяч долларов, – Милованов

А лучше – 10 тысяч

Министерская зарплата должна стартовать с 5 тысяч долларов.

Такое мнение выразил глава Минэкономики Тимофей Милованов, пишет Liga.net.

"Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15 000-20 000 гривен, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", – сказал он.

На вопрос, какую зарплату должен получать топ-руководитель в Минэкономики, Милованов ответил: "Министр – от 5 до 10 000 долларов".

Милованов также рассказал, что работает каждый день, обычно с девяти или восьми утра. Рабочий день заканчивается не ранее десяти вечера, иногда – в час ночи. А последние две недели пытается так планировать свой график, чтобы по пятницам и субботам не было встреч.

Как ранее сообщал Фокус:

Тимофей Милованов получает в месяц около 31 тыс. грн. Он опубликовал в Facebook скриншоты, подтверждающие величину зарплат и премий, которые он получил за три месяца работы в министерстве. В целом за это время министр получил 93 тыс. грн.

Заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука в сентябре составила 62 тыс. грн "грязными " и 50 тыс. - "чистыми". Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в сентябре заработал 132 тыс. грн. Зарплата главы Офиса президента Андрея Богдана за август составила 40 тыс. грн.