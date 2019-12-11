Милованов показал зарплату за три месяца, информацию о премии в 1630% не комментирует

Министр считает, что зарплаты на госслужбе должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился там работать

Министр экономики Тимофей Милованов получает в месяц около 31 тыс. грн. Он опубликовал в Facebook скриншоты, подтверждающие величину зарплат и премий, которые он получил за три месяца работы в министерстве. В целом за это время министр получил 93 тыс. грн.

Также он сообщил "о своей позиции в отношении собственной зарплаты:

Я хочу получать такую ​​же зарплату как и другие министры. Не больше и не меньше. Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился здесь работать."

Этот пост министра появился после того, как вчера в СМИ и соцсетях начали активно обсуждать информацию о том, что Милованову предложено начислить в ноябре премию 236 тыс. грн (1630% от оклада). Таким образом, заработная плата министра в ноябре может составить 271 тыс. грн.

Отметим, что информацию о премии Милованов никак не прокомментировал и не ответил на соответствующий вопрос экс-вице-премьера Павла Розенко под своим постом.

Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня заявил, что ничего не знает об премии для Милованова, сообщил Укринформ.

"Мне соответствующие документы не поступали. Поэтому я буду комментировать тогда, когда у меня будет соответствующий документ", – сказал Гончарук.

Напомним, что заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука в сентябре составила 62 тыс. грн "грязными " и 50 тыс. - "чистыми". Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в сентябре заработал 132 тыс. грн. Зарплата главы Офиса президента Андрея Богдана за август составила 40 тыс. грн.

Для сравнения: заработная плата предыдущего премьер-министра Владимира Гройсмана за январь-2019 составила "чистыми" 30 тыс. грн.

Как ранее сообщал Фокус: