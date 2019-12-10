Министру экономики хотят выдать премию в 236 тысяч гривен
2019-12-10 16:01:00
В начале декабря министр говорил, что его зарплата составляет 18 тыс. грн
Исполняющий обязанности госсекретаря Минэкономики Александр Черных попросил Кабмин утвердить начисление премии министру Тимофею Милованову в ноябре. Об этом сообщает ZN.UA.
Премию предложено начислить за три прошедших месяца совокупно в размере 1630% или 236 тыс. грн. Таким образом, заработная плата министра в ноябре может составить 271 тыс. грн.
Напомним, за выигранные в Стокгольме суды против "Газпрома" руководители "Нафтогаза" получили многомиллионные премии. Их выплата привела к большому скандалу. В результате Кабмин запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний, если они не включены в финансовый план.
В начале декабря Милованов в интервью "24 каналу" сказал о своей зарплате: "Она у меня 18 тысяч гривен. Ни на что не хватает".
Как ранее сообщал Фокус:
- Милованов считает, что зарплаты в Украине могут выйти на уровень соседней Польши в течение 7-10 лет.
- В ближайшие три года средняя зарплата в Украине будет расти примерно на 2000 грн ежегодно, и 2022 году составит 16047 грн – считает Милованов.