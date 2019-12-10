Министру экономики хотят выдать премию в 236 тысяч гривен

В начале декабря министр говорил, что его зарплата составляет 18 тыс. грн

Исполняющий обязанности госсекретаря Минэкономики Александр Черных попросил Кабмин утвердить начисление премии министру Тимофею Милованову в ноябре. Об этом сообщает ZN.UA.

Премию предложено начислить за три прошедших месяца совокупно в размере 1630% или 236 тыс. грн. Таким образом, заработная плата министра в ноябре может составить 271 тыс. грн.

Напомним, за выигранные в Стокгольме суды против "Газпрома" руководители "Нафтогаза" получили многомиллионные премии. Их выплата привела к большому скандалу. В результате Кабмин запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний, если они не включены в финансовый план.

В начале декабря Милованов в интервью "24 каналу" сказал о своей зарплате: "Она у меня 18 тысяч гривен. Ни на что не хватает".

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