Через 7-10 лет украинцы будут получать зарплату как в Польше, – Милованов

В Минэкономики уверены, что это может произойти при ежегодном росте зарплат на 20%

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что зарплаты в Украине могут выйти на уровень соседней Польши в течение 7-10 лет. Об этом он написал у себя в Facebook.

"За сколько лет зарплаты в Украине могут догнать те, что в Польше. Ответ: по некоторым предположениям – за 7-10 лет”, – написал Милованов.

Согласно приведенной им статистике, темпы роста реальной зарплаты в Украине превышали польскую динамику в последние годы.

"Темп роста средней реальной заработной платы в 2018 году: в Украине - 29,2% в Польше - 8,1%. По сравнению с 2017 годом: в Украине - 35,5% в Польше - 4,5%", – написал он.

При этом он считает, что украинские зарплаты смогут догнать польские при стабильном росте в 20% в год.

“Догонять еще долго, но сделать это возможно… Сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении к зарплате в Польше в 3,58 раза. То есть сравняем зарплаты,” – написал он.

Милованов добавил, что средняя зарплата в сфере профессиональной, научной и технической деятельности в Украине составляет от 377,5 до 446,5 долларов США, тогда как в Польше – от 1426,2 до 1592,7.

В отрасли информации и телекоммуникаций: в Украине – от 451,9 до 527,8 долларов, в Польше – от 1977,1 до 2208,7. В сфере финансов и страхования: в Украине – от 483,7 до 594,1 долларов, в Польше – от 1871,2 до 2078,3.

Как ранее сообщал Фокус:

Тимофей Милованов заявил, что в ближайшие три года средняя зарплата в Украине будет расти примерно на 2000 гривен ежегодно.

Украина занимает последнее место в Европе по уровню трудовых доходов граждан – в 2018 году украинская среднемесячная зарплата составила 8865 грн или 277 евро и превысила только минимальную зарплату в Болгарии – 261 евро – самую низкую среди стран Европейского союза.