Депутаты-новички Верховной Рады полетят учиться политике в США
2019-12-05 17:31:53
На "американский трускавец" смогут поехать депутаты от всех фракций
В следующем году нардепы, которые впервые избрались в Раду, смогут пройти обучение в США по программе Конгресса Open World.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Слуги народа".
Обучение пройти смогут депутаты от всех фракций. Учитывая то, что новых лиц в этом созыве Рады как никогда много, в Америку полетят свыше 300 парламентариев.
В "Слуге народа" подчеркивают: депутатам важно увидеть, как работают американские институции, ведь они функционируют вне зависимости от того, кто приешл к власти.
"Американской демократии уже свыше 200 лет. Ее главная ценность – это институт власти. Мы хотим перенять этот опыт сильных институций, чтобы Украина стала такой же надежной и сильной", – говорит заглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 июля – 4 августа в Трускавце прошел недельный интенсив для тогда еще будущих народных депутатов партии "Слуга народа".
- Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что семинар в Трускавце не последний.
- Позже в финотчете "СН" за третий квартал 2019 года указывалось, что обучение "слуг народа" обошлось 11,2 млн гривен.