Вчера президент Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за "кнопкодавство"

Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году 14 января внефракционных народных депутатов Вадима Новинского и Дмитрия Шпенова поймали на кнопкодавстве.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО".

На видео регистрации видно, как нардеп Вадим Новинский нажимает кнопку на своем месте, а после того нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова. Последний впоследствии подходит к месту, однако на табло голосования системы "Рада" видно, что кнопку "за" на пульте Магомедова уже нажали.

В свою очередь, Дмитрий Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.

Вчера президент Владимир Зеленский подписал закон о наказании за "кнопкодавство", однако пока этот закон в силу не вступил.

Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование нардепом на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата. Так в Уголовный кодекс добавляется новая статья 364-2, которая предусматривает, что осуществление народным депутатом любым способом голосования на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого парламентария наказывается штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. – 81 тыс. грн).

Как ранее сообщал Фокус:

Первым кнопкодавом новой Верховной Рады оказался "слуга народа". Нарушил норму о персональном голосовании мажоритарщик Сергей Литвиненко.

10 сентября в Верховной Раде девятого созыва также был зафиксирован факт кнопкодавства. Внефракционный нардеп Александр Ковалев из Донецкой области проголосовал за другого внефракционного депутата Максима Ефимова.