Тищенко попал в сексистский скандал, назвав депутатку Киевсовета "девочкой" (видео)

"Слуга народа" упрекнул женщину в том, что она "улыбается во время войны". В свою очередь депутаты высмеяли несвязные высказывания политика.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко в ходе выступления на заседании Киевского городского совета назвал столичную депутатку "девочкой" и упрекнул женщину в том, что она "улыбается во время войны". Инцидент произошел во время заседания в четверг 3 февраля, которое транслировалось в YouTube.

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Тищенко, выступая с трибуны горсовета, оговорился: "Вы все разумно… И мы все это понимаем (розуміємо — укр.)… Да, мы все разумно относимся к событию".

Далее народный избранник обратил внимание на одну из депутаток Киевсовета, которая по словам "слуги народа", улыбалась во время его выступления.

"И вы, девочка, которая улыбается сегодня во время во время войны…", — сказал нардеп, после чего в зале заседаний раздался недовольный гул депутатов Киевсовета.

Далее Тищенко раскритиковал инициативу городского головы Виталия Кличко вернуть районные советы в качестве органов самоуправления в столице. Однако во время выступления в местные депутаты начали смеяться, реагируя таким образом на непоследовательную речь политика.

"Киевляне несогласны, чтобы ими кто-то управлял. Киевляне сегодня имеют желание жить в столице, которая является примером, чтобы сегодня мы видели ответы, слышали… Что до тех, которые сегодня почему-то в Киеве есть у нас… Столбики, которые сегодня не дают возможности парковаться киевлянам. Вы уничтожаете бизнес сегодня. Вот какие настойчивые проблемы сегодня нужно решать", — сказал нардеп.

В ходе сегодняшнего заседания Киевсовет поддержал возвращение районных советов в столице и назначил выборы в них на 30 октября 2022 года. Соответствующее решение поддержали 73 депутата из 117.

Напомним, в конце 2021 года Тищенко заявил, что вакцинировался от коронавируса "ковидом", однако после исправился и сказал, что имел в виду препарат от Pfizer.

Помимо этого нардеп давал совет о том, как определить "настоящего украинца" по его любви к салу.

Отметим, что оговорки делает не только Тищенко, но и мэр Кличко, инициативу которого критиковал депутат. В частности, мэр столицы недавно поздравил киевлян с наступающим "2222 годом".