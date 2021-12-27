Виталий Кличко поздравил киевлян с новым 2222 годом (видео)

Столичный градоначальник решил перенести своих слушателей на несколько веков в будущее. При этом цифры чиновник выговорил с трудом.

Мэр Киева Виталий Кличко допустил несколько ошибок в поздравлении с наступающим новым годом. Видео его выступления попало в YouTube

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Кличко сначала поздравил украинцев с 2 220-м годом. Далее он сделал несколько попыток назвать год, но ошибся.

"С хорошим настроением встречаем новый 2 220-й… 2 222-й год", — сумел все же выговорить градоначальник.

Отметим, что Кличко довольно часто выдает словесные ошибки, которые потом превращаются в шутки. Так, 4 декабря глава столицы сказал, что коммунальные службы готовятся круглосуточно бороться с гололедом и посыпать дороги снегом.

Напомним, что в ноябре прошлого года Кличко представил иллюстрированную книгу со своими речевыми ошибками, которые стали мемами. Туда вошли такие фразы: "не все могут смотреть в завтрашний день", "уставший мост", "чтобы холодная вода превратилась в горячую — ее нужно подогреть".

Тогда мэр Киева говорил о своем умении смеяться над собой. При этом он отметил, что шутки "95 квартала" смешными не считает.