"Будем посыпать снегом": Кличко рассказал о подготовке к гололеду в Киеве (видео)

Мэр столицы пополнил коллекцию своих "ляпов" новой фразой и даже этого не заметил.

Мэр Киева Виталий Кличко оговорился, рассказывая о борьбе с зимним гололедом на столичных дорогах. Инцидент произошел в эфире телеканала "Київ".

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С наступлением холодов в Украине возникает проблема оледенения дорог, которое повышает риск аварийных ситуаций. По его словам, коммунальные службы столицы уже готовятся круглосуточно бороться с гололедом, на улицы выведут около 400 единиц специальной техники, а в случае острой необходимости — обратятся за помощью к частным предприятиям.

"Всегда, когда снег, у нас Киев — сплошная корка. Все службы предупреждены, будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем. То есть, все подготовлены, ждем", — заявил Виталий Кличко, вероятно, имея ввиду, что на дорогах будут рассыпать песок или соль для меньшего скольжения. Он не заметил своей оговорки и продолжил речь, как ни в чем ни бывало.

Мэр Киева призвал по возможности чаще пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей, чтобы избежать коллапса из-за снегопадов. Он подчеркнул, что таким образом киевляне будут меньше стоять в пробках и сэкономят много времени. Виталий Кличко также напомнил водителям о необходимости сменить летние шины на зимние во избежание ДТП.

В прошлом году Виталий Кличко выпустил книгу со своими цитатами-мемами. В нее вошли курьезные и крылатые фразы, такие как "уставший мост" и "кто не слышал, тот увидит".

Ранее Виталий Кличко предупредил о повышении цен на проезд в Киеве. По его словам, новые тарифы могут вступить в силу весной 2022 года, после окончания отопительного сезона, а до тех пор вопрос подниматься не будет.

До этого Виталий Кличко также заявил о возможных веерных отключениях света в Киеве. Как утверждает градоначальник, это произойдет, если ударят сильные морозы, которые продлятся несколько недель. На данный момент 12 теплостанций и электростанций столкнулись с дефицитом газа и угля.