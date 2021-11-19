Кличко признал, что тарифы на проезд могут поднять весной

Киевский мэр Виталий Кличко признал, что весной в столице могут повыситься цены на проезд в общественном транспорте. Об этом он написал в своем Facebook.

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Он также опроверг обнародованную ранее информацию о том, что тарифы на проезд не будут повышаться до 2024 года.

Он подчеркнул, что повышение тарифов может произойти не в 2024 году, а уже весной 2022 года.

"Проверяйте, пожалуйста, информацию, тем более, когда ссылаются на мой телеграмм-канал или соцсети. А там, напомню, написано, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте не будет рассматриваться до конца этого отопительного сезона", – констатировал Виталий Кличко.

Напомним, ранее первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что цена на проезд в коммунальном транспорте Киева поднимется до 20 грн уже с января 2022 года. Затем сам городской голова опроверг эту информацию, но в СМИ курсировали разные даты повышения тарифа на проезд: с 2022 по 2024 год. Теперь в этом вопросе поставлена ​​точка.