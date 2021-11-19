Кличко визнав, що тарифи на проїзд можуть підняти навесні

Київський мер Віталій Кличко визнав, що навесні у столиці можуть підвищитись ціни на проїзд у громадському транспорті. Про це він написав у своєму Facebook.

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Він також спростував оприлюднену раніше інформацію про те, що тарифи на проїзд не підвищуватимуть до 2024 року.

Він підкреслив, що підвищення тарифів може відбутись не у 2024 році, а вже навесні 2022 року.

"Перевіряйте, будь ласка інформацію, тим більш, коли посилаються на мій телеграм-канал чи соцмережі. А там, нагадаю, написано, що питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті не розглядатиметься до кінця цього опалювального сезону", — констатував Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що ціна на проїзд комунальним транспортом Києва підніметься до 20 грн вже з січня 2022 року. Потім сам міський голова спростував цю інформацію, але в ЗМІ курсували різні дати підвищення тарифу на проїзд: від 2022 до 2024 року. Тепер у цьому питанні поставлено крапку.