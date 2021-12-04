"Будемо посипати снігом": Кличко розповів про підготовку до ожеледиці в Києві (відео)

Очільник столиці поповнив колекцію своїх "ляпів" новою фразою і навіть цього не помітив.

Мер Києва Віталій Кличко обмовився, розповідаючи про боротьбу із зимовою ожеледицею на столичних дорогах. Інцидент стався в ефірі телеканалу "Київ".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

З настанням холодів в Україні виникає проблема зледеніння доріг, що підвищує ризик аварійних ситуацій. За його словами, комунальні служби столиці вже готуються цілодобово боротися з ожеледицею, на вулиці виведуть близько 400 одиниць спеціальної техніки, а у разі гострої потреби — звернуться по допомогу до приватних підприємств.

"Завжди, коли сніг, у нас Київ — суцільна кірка. Усі служби повідомлені, будемо посипати снігом, розчищатимемо максимально швидко, вночі, вдень. Тобто, всі підготовлені, чекаємо", — заявив Віталій Кличко, мабуть, маючи на увазі, що на дорогах розсипатимуть пісок або сіль для меншого ковзання. Він не помітив свого застереження і продовжив промову, як ні в чому не бувало.

Мер Києва закликав якомога частіше користуватися громадським транспортом замість особистих автомобілів, щоб уникнути колапсу через снігопади. Він наголосив, що таким чином кияни менше стоятимуть у пробках і заощадять багато часу. Віталій Кличко також нагадав водіям про необхідність змінити літні шини на зимові, щоб уникнути ДТП.

Минулого року Віталій Кличко випустив книгу зі своїми цитатами-мемами. До неї увійшли курйозні та крилаті фрази, такі як "втомлений міст" і "хто не чув, той побачить".

Раніше Віталій Кличко попередив про підвищення цін на проїзд у Києві. За його словами, нові тарифи можуть набути чинності навесні 2022 року, після закінчення опалювального сезону, а доти питання не порушуватиметься.

До цього Віталій Кличко також заявив про можливі віялові відключення світла в Києві. Як стверджує градоначальник, це станеться, якщо вдарять сильні морози, які триватимуть кілька тижнів. На даний момент 12 теплостанцій та електростанцій зіткнулися з дефіцитом газу та вугілля.