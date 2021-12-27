"З гарним настроєм": Віталій Кличко привітав киян з новим 2222 роком (відео)

Мер Києва Віталій Кличко вирішив перенести своїх слухачів на кілька століть у майбутнє. Вийшло оригінальне вітання зі святом.

Мер Києва Віталій Кличко припустився кількох помилок у привітанні з новим роком. Відео його виступу потрапило до YouTube

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Кличко спочатку привітав українців із 2220-м роком. Далі він зробив кілька спроб назвати рік, але помилився.

"З гарним настроєм зустрічаємо новий 2 220-й ... 2 222-й рік", — зумів все ж таки вимовити градоначальник.

Зазначимо, що Кличко досить часто видає словесні помилки, які потім перетворюються на жарти. Так, 4 грудня глава столиці сказав, що комунальні служби готуються цілодобово боротися з ожеледицею та посипати дороги снігом.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Кличко представив ілюстровану книгу зі своїми мовними помилками, які стали мемами. Туди увійшли такі фрази: "не всі можуть дивитися у завтрашній день", "втомлений міст", "щоб холодна вода перетворилася на гарячу — її треба підігріти".

Тоді мер Києва говорив про своє вміння сміятися з себе. При цьому він зазначив, що жарти "95 квартали" смішними не вважає.