"Проверяю всех. Зеленский ест": Тищенко признался, что определяет украинцев по любви к салу (видео)

Замглавы фракции "Слуга народа" считает, что является "генетически настроенным" украинцем из-за его любви к традиционной закуске.

Народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко считает, что "настоящего украинца" можно определить только по его отношению к салу. Политик назвал себя "генетически настроенным" представителем своего народа и отметил, что это блюдо является неотъемлемым элементом его новогоднего стола. Видео соответствующего заявления опубликовало издание "Цензор.нет".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"(На новогоднем столе будет) сало. Я очень люблю сала первый кусок. Я генетически настроенный украинец и всех проверяю на этот очень важный продуктовый "смаколик". Если ты сало не ешь — ты не украинец", — сказал парламентарий, в шутку добавив, что он не общается с людьми, которые не едят сало.

[ + – ] Тищенко о любви к салу

Отвечая на вопрос журналистки о том, ест ли сало президент Украины Владимир Зеленский, Тищенко сказал: "Конечно. С ним (сало не ел), но я знаю. Я замглавы фракции, я знаю все".

Нардеп также добавил, что планирует отмечать Новый год вместе со своей семьей.

"Вместе будем готовить с женой. Приготовлю свой фирменный оливье, очень вкусненько нарезанный, "брюнуаз" (способ нарезки продуктов — ред.). Все будут рады, потому что папа дома", — сказал нардеп.

По словам политика, к нему домой на праздник также могут зайти и "кумовья", так как они "тоже очень соскучились".

Напомним, ранее нардеп утверждал, что покупает сало на одном из самых дорогих рынков Киева по 50-200 гривен за килограмм.

Также Фокус писал о том, как Тищенко открестился от планов устраивать корпоратив "слуг народа" в элитном ресторане под Киевом, хотя перед этим предложил эту идею коллегам в одном чатов.