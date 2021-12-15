"Я останусь с семьей": Тищенко отрицает планы провести корпоратив "слуг" в элитном ресторане

Нардеп сообщил, что он с семьей уже приготовил "украинские вкусности" для гостей к Новому году, однако журналисты их спугнули и есть блюда уже некому.

Народный депутат Николай Тищенко отрицает, что предлагал своим коллегам по фракции "Слуга народа" провести новогодний корпоратив в элитном ресторане Harvest под Киевом. По словам политика, его жена "готовит очень вкусно" и он "останется в семье". Об этом замглавы фракции сообщил в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

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"(У меня жена), она домохозяйка. Готовит очень вкусно. Скажите пожалуйста, украинцы на своем праздничном столе… Что вы любите? Оливье любите? Вот сейчас мы приготовили для друзей очень много наших украинских вкусностей. Вы (журналисты — ред.) нас спугнули и мы сейчас даже не знаем, кто их будет есть!" — сказал нардеп.

Также нардеп заверил, что "слуги народа" не планировали собираться фракцией на новогодний корпоратив. По его словам, для того, чтобы отметить грядущий праздник, "большая фракция не нужна".

"Но в семье, мы все живые люди, мы пришли из народа и мы не хотим менять свои привычки… Если кто-то в кругу семьи будет собираться, то мы этого не запрещаем", — сказал Тищенко.

Политик заверил, что не знает, о какой переписке, посвященной организации корпоратива фракции идет речь, однако подчеркнул, что каждый имеет возможность праздновать "там, где он хочет".

"Любой человек в Украине имеет право на личную жизнь. Если у народных депутатов после рабочего дня есть желание пообщаться — пожалуйста, все рестораны открыты… Я пока думаю, что я останусь (на Новый год) с семьей" — сказал нардеп.

Отвечая вопрос о том, планировали ли "слуги народа" проводить корпоратив в ресторане Harvest, Тищенко ответил: "Нет, нет… не собирались".

"Партия и фракция "Слуга народа" не будет отмечать корпоратив. Я не звал никого в Harvest", — заверил нардеп, добавив, что он не видел переписки с обсуждением корпоратива.

[ + – ] Тищенко о новогоднем корпоративе

Напомним, 14 декабря телеграм-канал Новини.LIVE опубликовал видео, на котором запечатлена переписка Николая Тищенко в чате под названием "Новый год".

"Давай количество и в Харвест отметим ужином вкусным", — говорилось в сообщении нардепа.

Также в этом чате состоял человек, подписанный как "Ольга Савченко" — так зовут нардепа из "Слуги народа".

[ + – ] Переписка Тищенко в чате "Новый год".

Ресторан Harvest расположен в поселке Козин Киевской области. Бутылка шампанского там стоит от 2650 грн, а за салат оливье, упомянутый сегодня политиком, в этом заведении придется отдать 290 гривен за 100 грамм. Помимо этого в меню есть такие позиции, как стейк рибай в золоте за почти 1700 гривен и спагетти с креветками за 450 гривен.

Ранее парламентарий рассказал журналистам о том, как он покупал гречку по 12 гривен на одном из самых дорогих рынков Киева.