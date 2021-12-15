"Я залишусь із сім'єю": Тищенко заперечує плани провести корпоратив "слуг" в елітному ресторані

Нардеп повідомив, що він із сім'єю вже приготував "українські смаколики" для гостей до Нового року, проте журналісти їх злякали, і їсти страви вже нікому.

Народний депутат Микола Тищенко заперечує, що пропонував своїм колегам із фракції "Слуга народу" провести новорічний корпоратив в елітному ресторані Harvest під Києвом. За словами політика, його дружина "готує дуже смачно" і він "залишиться в сім'ї". Про це заступник голови фракції повідомив у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради.

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"(У мене дружина), вона домогосподарка. Готує дуже смачно. Скажіть будь ласка, українці на своєму святковому столі... Що ви любите? Олів'є любите? Ось зараз ми приготували для друзів дуже багато наших українських смаколиків. Ви (журналісти — ред.) нас злякали, і ми зараз навіть не знаємо, хто їх буде їсти!" — сказав нардеп.

Також нардеп запевнив, що слуги народу не планували збиратися фракцією на новорічний корпоратив. За його словами, для того, щоб відзначити прийдешнє свято, "велика фракція не потрібна".

"Але в сім'ї, ми всі живі люди, ми прийшли з народу, і ми не хочемо змінювати свої звички… Якщо хтось у родинному колі збиратиметься, то ми цього не забороняємо", — сказав Тищенко.

Політик запевнив, що не знає, про яке листування, присвячене організації корпоративу фракції, йдеться, проте підкреслив, що кожен має можливість святкувати "там, де він хоче".

"Будь-яка людина в Україні має право на особисте життя. Якщо в народних депутатів після робочого дня є бажання поспілкуватися — будь ласка, всі ресторани відкриті… Я поки що думаю, що я залишуся (на Новий рік) із сім'єю", — сказав нардеп.

Відповідаючи на питання, чи планували "слуги народу" проводити корпоратив у ресторані Harvest, Тищенко відповів: "Ні, ні… не збиралися".

"Партія та фракція "Слуга народу" не відзначатиме корпоратив. Я не кликав нікого в Harvest", — запевнив нардеп, додавши, що він не бачив листування з обговоренням корпоративу.

[ + – ] Тищенко про новорічний корпоратив

Нагадаємо, 14 грудня телеграм-канал Новини.LIVE опублікував відео, на якому зображено листування Миколи Тищенка в чаті під назвою "Новий рік".

"Давай кількість і в Харвест відзначимо вечерею смачною", — йшлося в повідомленні нардепа.

Також у цьому чаті була людина, підписана як "Ольга Савченко" — так звати нардепку зі "Слуги народу".

[ + – ] Листування Тищенка в чаті "Новий рік".

Ресторан Harvest розташований у селищі Козин Київської області. Пляшка шампанського там коштує від 2650 грн., а за салат олів'є, згаданий сьогодні політиком, у цьому закладі доведеться віддати 290 гривень за 100 грам. Крім цього, у меню є такі позиції як стейк рибай у золоті за майже 1700 гривень і спагетті з креветками за 450 гривень.

Раніше парламентарій розповів журналістам про те, як він купував гречку по 12 гривень на одному з найдорожчих ринків Києва.