Тищенко покликав "слуг народу" відсвяткувати Новий рік в елітному ресторані під Києвом (відео)

Крабовий салат у закладі під назвою Harvest коштує понад тисячу гривень, а ціни на шампанське стартують від 2,6 тисяч.

Народний депутат Микола Тищенко запропонував своїм колегам із фракції "Слуга народу" провести новорічний корпоратив в одному з елітних ресторанів Київської області, який називається Harvest. За пляшку шампанського там доведеться віддати понад 2,6 тисячі гривень, а вартість крабового салату там становить 1,1 тисяча гривень. Відповідне відео з'явилося в телеграм-каналі «Новини.LIVE».

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Так, журналісти побачили, як Тищенко пише в месенджер повідомлення з пропозицією відсвяткувати Новий рік у ресторані Harvest, розташованому в селищі Козин Київської області.

"Давай кількість і в Харвест відзначимо вечерею смачною (нерозбірливою) 1700", — написав нардеп у чаті під назвою "Новий рік", у якому також є користувач з ім'ям "Ольга Савченко" (так звати нардепку зі "Слуги народу" — ред.).

У меню, опублікованому в Instagram-акаунті закладу, можна побачити такі розцінки на страви:

Крабовий салат з авокадо, томатами та трюфельним понзом з ікрою тобіко — 1 100 грн за 265 г.

Спагеті з креветками у соєвому соусі — 450 грн за 345 г.

Олів'є з індичкою – 290 грн за 180 р.

Стейк рибай Австралія у золоті — 1690 грн за 100 г.

Плато маринованих та в'ялених овочів — 420 грн за 400 г.

[ + – ] Інтер'єр ресторану Harvest

Також ресторан пропонує відвідувачам не менш дорогі напої:

Маленька пляшка шампанського — від 1750 грн за 375 мл

Просекко — від 1250 грн за 750 мл

Стандартна пляшка шампанського — від 2650 грн

Маленька пляшка води – від 65 грн

Маленька пляшка коли — 65 грн

[ + – ] Інтер'єр ресторану Harvest

Відомо, що заклад Harvest належить сім'ї ресторанів TARANTINO family ("Муракамі", "Рукола" та інші), якою володіє бізнесмен Дмитро Федотенков.

[ + – ] Інтер'єр ресторану Harvest

Нагадаємо, у 2019 році новорічний корпоратив "слуг народу" пройшов у столичному ресторані азійської кухні CHI. Тодішній голова партії Олександр Корнієнко припустив, що святкування могло коштувати до мільйона гривень. Проте політик запевнив, що на це витратили спонсорські гроші.

Також Фокус писав про те, як Тищенко влаштував вечірку в одному із ресторанів Києва під час локдауну.