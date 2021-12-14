Тищенко позвал "слуг народа" отпраздновать Новый год в элитном ресторане под Киевом (видео)

Крабовый салат в заведении под названием Harvest стоит более тысячи гривен, а цены на шампанское стартуют от 2,6 тысяч.

Народный депутат Николай Тищенко предложил своим коллегам по фракции "Слуга народа" провести новогодний корпоратив в одном из элитных ресторанов Киевской области, который называется Harvest. За бутылку шампанского там придется отдать более 2,6 тысяч грн, а стоимость крабового салата там составляет 1,1 тысяч грн. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале Новини.LIVE.

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Так, журналисты увидели, как Тищенко пишет в мессенджер сообщение с предложением отпраздновать Новый год в ресторане Harvest, расположенном в поселке Козин Киевской области.

"Давай количество и в Харвест отметим ужином вкусным (неразборчиво) 1700", — написал нардеп в чате под названием "Новый год", в котором также состоит пользователь с именем "Ольга Савченко" (так зовут нардепа из "Слуги народа" — ред.).

В меню, опубликованном в Instagram-аккаунте заведения, можно увидеть следующие расценки на блюда:

Крабовый салат с авокадо, томатами и трюфельным понзу с икрой тобико — 1 100 грн за 265 г.

Спагетти с креветками в соевом соусе — 450 грн за 345 г.

Оливье с индейкой — 290 грн за 180 г.

Стейк рибай Австралия в золоте — 1690 грн за 100 г.

Плато маринованных и вяленных овощей — 420 грн за 400 г.

[ + – ] Интерьер ресторана Harvest

Также ресторан предлагает посетителям не менее дорогие напитки:

Маленькая бутылка шампанского — от 1750 грн за 375 мл

Просекко — от 1250 грн за 750 мл

Стандартная бутылка шампанского — от 2650 грн

Маленькая бутылка воды — от 65 грн

Маленькая бутылка колы — 65 грн

[ + – ] Интерьер ресторана Harvest

Известно, что заведение Harvest принадлежит семье ресторанов TARANTINO family ("Мураками", "Рукола" и другие), которой владеет бизнесмен Дмитрий Федотенков.

[ + – ] Интерьер ресторана Harvest

Напомним, в 2019 году новогодний корпоратив "слуг народа" прошел в столичном ресторане азиатской кухни CHI. Тогдашний глава партии Александр Корниенко допустил, что празднование могло обойтись в сумму до миллиона гривен. Однако политик заверил, что на это потратили спонсорские деньги.

Также Фокус писал о том, как Тищенко устроил вечеринку в одном из ресторанов Киева во время локдауна.