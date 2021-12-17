"Перевіряю всіх. Зеленський їсть": Тищенко зізнався, що визначає українців за любов'ю до сала (відео)

Заступник голови фракції "Слуга народу" вважає, що є "генетично налаштованим" українцем через його любов до традиційної закуски.

Народний депутат, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко вважає, що "справжнього українця" можна визначити лише в його ставленні до сала. Політик назвав себе "генетично налаштованим" представником свого народу та зазначив, що ця страва є невід'ємним елементом його новорічного столу. Відео відповідної заяви опублікувало видання "Цензор.нет".

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"(На новорічному столі буде) сало. Я дуже люблю сала перший шматок. Я генетично налаштований українець і всіх перевіряю на цей дуже важливий продуктовий "смаколик". Якщо ти сало не їси — ти не українець", — сказав парламентар, жартома додавши що він не спілкується з людьми, які не їдять сала.

[ + – ] Тищенко про любов до сала

Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи їсть сало президент України Володимир Зеленський, Тищенко сказав: "Звичайно. З ним (сало не їв), але я знаю. Я заступник голови фракції, я знаю все".

Нардеп також додав, що планує відзначати Новий рік разом із сім'єю.

"Разом готуватимемо з дружиною. Приготую своє фірмове олів'є, дуже смачненько нарізане, "брюнуаз" (спосіб нарізки продуктів — ред.). Усі будуть раді, бо тато вдома", — сказав нардеп.

За словами політика, до нього додому на свято також можуть зайти і "куми", оскільки вони "теж дуже скучили".

Нагадаємо, раніше нардеп стверджував, що купує сало на одному з найдорожчих ринків Києва по 50-200 гривень за кілограм.

Також Фокус писав, як Тищенко відхрестився від планів влаштовувати корпоратив "слуг народу" в елітному ресторані під Києвом, хоча перед цим запропонував цю ідею колегам в одному чаті.