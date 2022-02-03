Тищенко потрапив у сексистський скандал, назвавши депутатку Київради "дівчинкою" (відео)

"Слуга народу" дорікнув жінці, що вона "посміхається під час війни". Зі свого боку, депутати висміяли незв'язні висловлювання політика.

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Микола Тищенко під час виступу на засіданні Київської міської ради назвав столичну депутатку "дівчинкою" і дорікнув жінку за те, що вона "посміхається під час війни". Інцидент стався під час засідання у четвер 3 лютого, яке транслювалось у YouTube.

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Тищенко, виступаючи з трибуни міськради, обмовився: "Ви всі розумні... І ми все це розуміємо (розуміємо — укр.)... Так, ми всі розумно ставимося до події".

Далі народний обранець звернув увагу на одну з депутаток Київради, яка, за словами "слуги народу", посміхалася під час його виступу.

"І ви, дівчинко, яка посміхається сьогодні під час війни…", — сказав нардеп, після чого в залі засідань пролунав невдоволений гул депутатів Київради.

Далі Тищенко розкритикував ініціативу міського голови Віталія Кличка повернути районні ради як органи самоврядування у столиці. Проте під час виступу до місцевих депутатів почали сміятися, реагуючи таким чином на непослідовну промову політика.

"Кияни незгодні, щоб ними хтось керував. Кияни сьогодні мають бажання жити у столиці, яка є прикладом, щоб сьогодні ми бачили відповіді, чули... Щодо тих, які сьогодні чомусь у Києві є у нас... Стовпчики, які сьогодні не дають можливості паркуватися киянам. Ви знищуєте бізнес сьогодні. Ось які наполегливі проблеми сьогодні треба вирішувати", — сказав нардеп.

Під час сьогоднішнього засідання Київрада підтримала повернення районних рад у столиці та призначила вибори в них на 30 жовтня 2022 року. Відповідне рішення підтримали 73 депутати зі 117.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Тищенко заявив, що вакцинувався від коронавірусу "ковідом", проте після виправився і сказав, що мав на увазі препарат від Pfizer.

Крім цього, нардеп давав пораду про те, як визначити "справжнього українця" за його любов'ю до сала.

Зазначимо, що застереження робить не лише Тищенко, а й мер Кличка, ініціативу якого критикував депутат. Зокрема, мер столиці нещодавно привітав киян із "2222 роком".