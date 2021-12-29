"Я болел ковидом, потом я вакцинировался ковидом", — Тищенко (видео)

По словам нардепа, он имеет оригинальный COVID-сертификат, а обвинения в подделке официальных документов парламентарий назвал "политическим давлением".

Замглавы президентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что вакцинировался от коронавируса "ковидом". Об этом нардеп заявил в эфире программы "Світське життя".

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Ведущая Катя Осадчая отметила, что Николай Тищенко чуть ли не каждую неделю попадает в громкий скандал.

В общении с нардепом журналистка вспомнила, как замглавы фракции "Слуга народа" заподозрили в подделке сертификата о вакцинации, когда он продемонстрировал документ в приложении "Дия".

"Меня оболгали. Когда я ругаюсь — я перехожу на русский… Меня пытаются всегда оболгать, пытаются создать некий имидж… Это политическое влияние и давление", — заверил Николай Тищенко и заявил, что у него настоящий сертификат о вакцинации от COVID-19.

По словам нардепа, он болел коронавирусом и, будучи замглавы президентской фракции, должен быть примером для других коллег, поэтому у него не может быть поддельных документов о прохождении иммунизации.

"Я болел ковидом, потом я вакцинировался ковидом…", — продолжил Николай Тищенко.

На удивление ведущей Кати Осадчей нардеп исправился и заявил, что вакцинировался препаратом Pfizer.

[ + – ] Николай Тищенко заявил, что вакцинировался "ковидом"

Напомним, в начале декабря нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко заподозрили в подделке COVID-сертификата. Во время общения с журналистами парламентарий показал сертификат о прохождении вакцинации в "Дии", а одна из страниц COVID-документа выглядела не так, как должна — значок приложения в левом верхнем углу экрана подозрительно съехал вверх.

Позже пресс-служба Николая Тищенко прислала Фокусу фото QR-кода в приложении "Дия", перейдя по которому можно убедиться в подлинности сертификата о прохождении вакцинации. Сам же нардеп от "Слуги народа" пригрозил журналистам судебными процессами, если они не удалят новости о "поддельном" документе парламентария.