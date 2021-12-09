Тищенко опроверг обвинения в подделке COVID-сертификата и пригрозил журналистам судом (фото)

Пресс-служба нардепа предоставила Фокусу QR-код, просканировав который можно увидеть документ о вакцинации парламентария. Привился Тищенко препаратом Pfizer.

Народный депутат Украины Николай Тищенко показал свой действительный COVID-сертификат после того, как блогер Алексей Дурнев заподозрил его в подделке документа. Фото QR-кода в приложении "Дія", перейдя по которому можно увидеть документ о вакцинации нардепа, прислала пресс-служба парламентария журналисту Фокуса.

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"Вот QR-код. Сканируйте. И сами во всем убедитесь", — заявил Николай Тищенко.

[ + – ] Сертификат Тищенко действителен до 30 июля 2022 года

Если отсканировать QR-код через приложение "Дія", откроется страница внутреннего COVID-сертификата с фото и данными Тищенко, его сроком действия и номером документа. В пресс-службе парламентария заверили, что тот вакцинировался препаратом Pfizer.

[ + – ] Внутренний COVID-сертификат Тищенко вопросов не вызывает

Также Тищенко обратился к СМИ, которые "опубликовали неправдивую информацию" и не обратились к нему за комментарием, "как это принято в журналистике".

"Жду Ваших официальных извинений и снятия материала с сайтов. В противном случае придется обращаться в суд", — заявил нардеп.

Напомним, ранее Алексей Дурнев обнародовал видео, в котором Тищенко показал журналистам свой COVID-сертификат в приложении "Дія". По словам блогера, документ мог быть поддельным: на странице с QR-кодом паспорта вакцинации Тищенко значок "Дії" в левом верхнем углу экрана сместился вверх.

[ + – ] Дурнев указал на проблему в COVID-сертификате Тищенко

Отметим, 22 октября Тищенко в беседе с журналистами в кулуарах Рады говорил, что вакцинировался от коронавируса, но не мог сказать, каким препаратом. Тогда он утверждал, что получил бумажный COVID-сертификат, а приложение "Дія" не установил. "Я после работы в парламенте не пользуюсь мобильными телефонами", – уверял он.

Фокус также писал о вечеринке, которую Тищенко 18 апреля устроил в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской в столичном отеле Fairmont. Тогда в Киеве действовал локдаун и Нацполиции пришлось открыть уголовное производство из-за этого инцидента.

Позже Тищенко извинился за празднование. "Не нарушал ни одного закона. Вы должны понять, мы — живые люди. У меня есть жена, семья. Я не ожидал, что такое вообще может быть", – говорил нардеп журналистам.