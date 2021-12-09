Тищенко спростував звинувачення у підробці COVID-сертифікату та пригрозив журналістам судом (фото)

Пресслужба нардепа надала Фокусу QR-код, просканувавши який можна побачити документ про вакцинацію парламентаря. Щепився Тищенко препаратом Pfizer.

Народний депутат України Микола Тищенко показав свій дійсний COVID-сертифікат після того, як блогер Олексій Дурнєв запідозрив його у підробці документа. Фото QR-коду в додатку "Дія", перейшовши за яким можна побачити документ про вакцинацію нардепа, надіслала пресслужба парламентаря журналісту Фокусу.

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"От QR-код. Скануйте. І самі в усьому переконайтесь", — заявив Микола Тищенко.

[ + – ] Сертифікат Тищенка діє до 30 липня 2022 року

Якщо відсканувати QR-код через програму "Дія", відкриється сторінка внутрішнього COVID-сертифіката з фото та даними Тищенка, його терміном дії та номером документа. У пресслужбі парламентаря запевнили, що він вакцинувався препаратом Pfizer.

[ + – ] Внутрішній COVID-сертифікат Тищенка питань не викликає

Також Тищенко звернувся до ЗМІ, які "опублікували неправдиву інформацію" та не звернулися до нього за коментарем, "як це заведено в журналістиці".

"Чекаю на Ваші офіційні вибачення і зняття матеріалу із сайтів. Інакше доведеться звертатися до суду", — заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше Олексій Дурнєв оприлюднив відео, в якому Тищенко показав журналістам свій COVID-сертифікат у додатку "Дія". За словами блогера, документ міг бути підробленим: на сторінці з QR-кодом паспорта вакцинації Тищенко значок "Дії" у лівому верхньому кутку екрана змістився вгору.

[ + – ] Дурнєв вказав на проблему в COVID-сертифікаті Тищенка

Зазначимо, 22 жовтня Тищенко в бесіді із журналістами в кулуарах Ради говорив, що вакцинувався від коронавірусу, але не міг сказати, яким препаратом. Тоді він стверджував, що отримав паперовий COVID-сертифікат, а програму "Дія" не встановив. "Я після роботи в парламенті не користуюсь мобільними телефонами", — запевняв він.

Фокус також писав про вечірку, яку Тищенко 18 квітня влаштував на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської в столичному готелі Fairmont. Тоді в Києві діяв локдаун і Нацполіції довелося відкрити кримінальне провадження через цей інцидент.

Пізніше Тищенко вибачився за святкування. "Не порушував жодного закону. Ви повинні зрозуміти, ми — живі люди. У мене є дружина, сім'я. Я не очікував, що таке взагалі може бути", — говорив нардеп журналістам.