"Христос Воскресе": "слуга народа" Николай Тищенко на Рождество поздравил украинцев с Пасхой

Нардеп написал первое поздравление с ошибкой. После рождественской колядки он добавил: "Христос Воскресе" — приветствие христиан в первый день Пасхи.

Замглавы президентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко поздравил украинцев в Facebook с Рождеством, но не с первой попытки.

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Первый раз он написал текст украинской рождественской колядки "Спішить, спішить колядочка".

[ + – ] Православную Пасху в этом году отмечают 24 апреля Фото: Facebook

В конце текста Тищенко написал: "Христос Воскресе". Этот возглас используют христиане, приветствуя друг друга в первый день Пасхи и в течение следующих сорока дней. Отвечают на эту фразу словами: "Воистину воскресе".

Позднее нардеп удалил пост и написал новый, с текстом другой рождественской колядки "Місяченько бравий виглянув з-за хмари".

[ + – ] Второй пост Николай Тищенко завершил традиционным рождественским приветствием: "Христос народився! Славiте Його!" Фото: Facebook

В этот раз Тищенко исправился и в конце колядки написал фразу, прославляющую рождение Иисуса Христа: "Христос народився! Славіте Його".

Напомним, что 29 декабря Тищенко заявил, что вакцинировался от коронавируса "ковидом", но потом исправился и сказал, что привился вакциной Pfizer.

Политик давал совет, как определить "настоящего украинца". По его мнению, это можно выяснить, если проверить любовь человека к салу. Тищенко называл себя "генетически настроенным представителем своего народа".

Нардепу удается купить сало по цене от 50 до 200 гривен за килограмм на одном из самых дорогих рынков Киева. Там же он покупал гречку по 12 и 28 гривен за килограмм.