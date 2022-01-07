"Христос Воскрес": "слуга народу" Тищенко на Різдво привітав українців з Великоднем, – ЗМІ

Нардеп написав перше вітання із помилкою. Наприкінці тексту різдвяної колядки він написав "Христос Воскрес", привітання християн у перший день Великодня.

Заступник голови президентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко привітав українців у Facebook з Різдвом кілька разів.

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Перший варіант привітання опублікували видання "Обозреватель" і "РБК-Украина". Політик написав текст української різдвяної колядки "Спішити, спішити колядочка".

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Наприкінці тексту він написав "Христос Воскрес". Цей вигук використовують християни при вітанні першого дня Великодня і протягом наступних сорока днів. Відповідають на цю фразу "Воістину воскрес".

Пізніше нардеп видалив запис і опублікував новий, з текстом іншої різдвяної колядки "Місяченько бравій виглянувши з-за хмар".

Фото: Facebook

Цього разу Тищенко виправився і наприкінці колядки написав фразу, яка прославляє народження Ісуса Христа: "Христос народився! Славіть Його". Фокус надіслав запит прес-службі нардепа, щоб прояснити ситуацію.

Нагадаємо, що 29 грудня Тищенко заявив, що вакцинувався від коронавірусу "ковідом", але потім виправився і сказав, що прищепився вакциною Pfizer.

Політик давав пораду, як визначити "справжнього українця". На його думку, це можна з'ясувати, якщо перевірити кохання людини до сала. Тищенко називав себе "генетично налаштованим представником свого народу".

Нардепу вдається купити сало за ціною від 50 до 200 гривень за кілограм на одному із найдорожчих ринків Києва. Там же він купував гречку по 12 та 28 гривень за кілограм.