Виключення Тищенка із фракції "Слуга народу": нардепи не можуть зібрати голоси, – ЗМІ

Голова фракції Давид Арахамія вважає поведінку політика неприйнятною в умовах великої війни з Росією і говорить про суспільний договір — політики та чиновники мають бути в Україні. Президент Володимир Зеленський нагадав правила виїзду з країни для "тих, хто погано почув".

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У "Слузі народу" не можуть зібрати потрібну кількість голосів, щоб виключити із фракції народного депутата Миколу Тищенка після його поїздки до Таїланду під час війни в Україні. Про це розповіло джерело "Української правди" у фракції "Слуга народу".

У фракції не вдається зібрати голоси навіть за зняття Тищенка з посади заступника голови Комітету Ради з питань транспорту й інфраструктури.

"Голосів нема за виключення з фракції "Слуга народу", — підсумував співрозмовник.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає поведінку Миколи Тищенка в умовах повномасштабної війни з Росією неприйнятною.

"Я попереджав усіх, що потрібно працювати тільки на оборону, тільки на захист нашої держави. Саме тому я вирішив негайно позбавити Тищенка статусу заступника голови фракції, а також звернувся до Олени Шуляк щодо виключення його з партії "Слуга народу". Вона оперативно відреагувала на цей заклик", — сказав Арахамія у коментарі "Інтерфакс-Україна".

За словами парламентаря, існує моральний складник суспільного договору — політики та чиновники мають бути в Україні, за винятком окремих випадків.

"В Україні набув чинності указ президента. Народні обранці та чиновники не можуть виїжджати за межі України, за винятком чітко визначених підстав, насамперед має бути офіційне відрядження. Хоча Микола Тищенко виїхав за кордон раніше, ніж з'явився указ, все ж таки є моральний складник громадського договору".

Арахамія стверджує, що Тищенко сам домовився з посольством України в Таїланді щодо зустрічі з українцями. Указ президента України Володимира Зеленського про обмеження на виїзд за кордон для українських чиновників, за даними Арахамії, передбачає, що депутати мають отримувати письмові директиви від Міністерства закордонних справ.

Після цього вони повинні звітувати про поїздку, щоб не було зловживань з виїздами з країни. Арахамія нагадав про онлайн-опитування у фракції "Слуга народу" про виключення Тищенка.

Виїзд Миколи Тищенка в Таїланд — як відреагував президент?

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал із від'їздом Миколи Тищенка в Таїланд у вечірньому відеозверненні.

"На жаль, змушений повторити для тих, хто погано почув. Будь-який виїзд за кордон державних чиновників, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, уповноважених на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон має бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили", — заявив президент.

За словами глави держави, інших виїздів за кордон посадових осіб чи депутатів у воєнний час не буде.

"І я думаю, це справедливо", — сказав він.

Нагадаємо, що поїздку Миколи Тищенка в Таїланд із метою зустрічі з українцями анонсувало раніше посольство України в Таїланді. ЗМІ пізніше показали листування нардепа у фракційному чаті. Депутат говорив про поїздку в Таїланд для проведення "титанічної роботи в межах турне по країнах Азії".

Держприкордонслужба України завила, що Микола Тищенко виїхав із країни згідно з чинними правилами перетину кордону. Зміни до рішення РНБО Кабмін має напрацювати за 5 днів.

Фокус раніше повідомляв, як у грудні минулого року Тищенко потрапив в інший скандал. Нардеп проник уночі з групою невідомих людей на територію приватного підприємства "Грінвуд 2005".