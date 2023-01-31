"Облажались": Тищенко обвинил СМИ в дискредитации Украины перед азиатскими партнерами

По словам нардепа Николая Тищенко, во Вьетнаме и Тайланде доминирует российская повестка, а войну в Украине называют "междоусобицей".

Related video

Народный депутат Николай Тищенко утверждает, что некоторые представители средств массовой информации дискредитируют Украину перед вьетнамскими и тайскими партнерами, освещая его поездку в Таиланд. Об этом Тищенко написал на своей странице в Facebook.

"Неприятно признавать, но сегодня вы реально облажались", — обратился нардеп к журналистам.

Тищенко заявил, что во Вьетнаме и Таиланде распространены российские нарративы касательно войны в Украине. По его словам, многие жители этих стран не осознают, что РФ начала полномасштабную войну против Украины.

"Здесь война, чтобы вы осознавали, воспринимается как гражданская. "Междоусобица" — так здесь ее называют", — пишет Тищенко.

Согласно утверждению народного депутата, российское влияние в странах Азии оказывает давление на живущих там украинцев. Нардеп подчеркнул, что представляет интересы Украины в Таиланде и назвал скандал вокруг его зарубежной поездки "искусственно созданным".

Тищенко также уточнил, что его претензии касаются журналистов, опубликовавших его фото и видео с отдыха в Азии пятилетней давности и присоединившихся к "распространению фейков".

"Вы дискредитируете наше государство перед азиатскими партнерами", — заключил Николай Тищенко.

Как Тищенко попал в Таиланд

Напомним, что 26 января Николай Тищенко, находясь в Таиланде, анонсировал встречу с представителями украинской общины в Бангкоке.

Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении СНБО о запрете на поездки за границу в личных целях для государственных служащих, в частности для народных депутатов.

После распространения информации о поездке нардепа Тищенко в Таиланд, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал срочное заседание касательно отстранения Николая Тищенко от должности заместителя председателя фракции.

Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что Николай Тищенко уволен с должности замглавы фракции, а председатель "Слуги народа" Елена Шуляк заявила об исключении Николая Тищенко из партии.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук также добавил, что не подписывал распоряжение на командировку Николая Тищенко в Таиланд.

На следующий день, 27 января народный депутат Украины Николай Тищенко был исключен из фракции "Слуга народа".

В Госпогранслужбе Украины сообщили журналистам, что Николай Тищенко выехал за границу по действующим правилам пересечения границы. Пограничники уточнили, что изменения Кабмин должен наработать за 5 дней.

Николай Тищенко ответил на обвинения, заявив, что отправился в Азию с официальным визитом и уже 2 недели находится за пределами Украины. Нардеп также утверждает, что высшее руководство, в том числе и глава фракции "Слуга народа", были проинформированы о его поездке.

Фокус также писал о том, что по словам Николая Тищенко, он поехал в служебную командировку в Таиланд за свой счет, чтобы провести работу по стратегии президента Владимира Зеленского в странах Азии.