"Выехал за свой счет": Тищенко высказался о скандале с поездкой в Таиланд

По словам нардепа, у него есть документы, подписанные председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Но они касаются не командировки, а отпуска.

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Народный депутат Николай Тищенко утверждает, что поехал в служебную командировку в Таиланд за свой счет, чтобы провести работу по стратегии президента Владимира Зеленского в странах Азии. Об этом он заявил в интервью изданию "Бабель".

Тищенко утверждает, что пересек украинскую границу 10 января 2023 года по своему биометрическому паспорту и не использовал в поезде дипломатический. "Почему я это сделал? МИД и президент запретили брать в любые поездки дипломатические паспорта", — пояснил он.

Нардеп подчеркнул, что он поехал в Таиланд за свой счет еще до решения СНБО о запрете на выезд для чиновников, которое было принято 23 января.

Тищенко заявил, что у него есть документы, подписанные спикером парламента Русланом Стефанчуком и главой партии "Слуга народа" Давидом Арахамией, но это документы не о командировке, а об отпуске. Поэтому, по словам депутата, он поехал в служебную командировку за свой счет.

Тищенко заявил, что в настоящее время он находиться во Вьетнаме, где проводит депутатскую работу.

"Высшее руководство страны поставило задачу перед каждым нардепом, каждым заместителем председателя фракции, каким я есть, поработать с депутатами и сделать наработки по направлениям. Выбрали стратегические направления — Арабские Эмираты, Азия, Африка. Страны, которые сегодня, скажем так, не понимают, что происходит в европейской части мира", — сказал Тищенко.

Депутат добавил, что прибудет в Украину через несколько дней, после завершения его визита во Вьетнам, но не рассказал, чем будет заниматься, заявив, что это секретная информация.

Напомним, ранее Фокус информировал, что 26 января стало известно о поездке народного депутат Николая Тищенко в Таиланд. Сам нардеп утверждал, что проводил там "титаническую работу".

Также ранее Фокус сообщал, что 27 января народный депутат Николай Тищенко был исключен из состава фракции "Слуга народа" из-за скандальной поездки в таиланд.