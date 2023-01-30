"Виїхав за свій рахунок": Тищенко висловився про скандал із поїздкою до Таїланду

За словами нардепа, він має документи, підписані головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Але вони стосуються не відрядження, а відпустки.

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Народний депутат Микола Тищенко стверджує, що поїхав у службове відрядження до Таїланду власним коштом, щоб провести роботу зі стратегії президента Володимира Зеленського в країнах Азії. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Бабель.

Тищенко стверджує, що перетнув український кордон 10 січня 2023 року за своїм біометричним паспортом і не використав у поїзді дипломатичний. "Чому я це зробив? МЗС і президент заборонили брати в будь-які поїздки дипломатичні паспорти", — пояснив він.

Нардеп підкреслив, що він поїхав до Таїланду власним коштом ще до рішення РНБО про заборону на виїзд для чиновників, яку було прийнято 23 січня.

Тищенко заявив, що має документи, підписані спікером парламенту Русланом Стефанчуком і головою партії "Слуга народу" Давидом Арахамією, але це документи не про відрядження, а про відпустку. Тому, за словами депутата, він поїхав у службове відрядження власним коштом.

Тищенко заявив, що зараз він перебуває у В'єтнамі, де проводить депутатську роботу.

"Вище керівництво країни поставило завдання перед кожним нардепом, кожним заступником голови фракції, яким я є, попрацювати з депутатами та зробити напрацювання за напрямками. Вибрали стратегічні напрями — Арабські Емірати, Азія, Африка. Країни, які сьогодні, скажімо так, не розуміють, що відбувається у європейській частині світу", — сказав Тищенко.

Депутат додав, що прибуде до України через кілька днів після завершення його візиту до В'єтнаму, але не розповів, чим займатиметься, заявивши, що це секретна інформація.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 26 січня стало відомо про поїздку народного депутата Миколи Тищенка до Таїланду. Сам нардеп стверджував, що проводив там "титанічну роботу".

Також раніше Фокус повідомляв, що 27 січня народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу фракції "Слуга народу" через скандальну поїздку до таїланду.