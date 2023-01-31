"Облажались": Тищенко звинуватив ЗМІ у дискредитації України перед азійськими партнерами

За словами нардепа Миколи Тищенка, у В'єтнамі та Тайланді домінує російська повістка, а війну в Україні називають "міжусобицею".

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Народний депутат Микола Тищенко стверджує, що деякі представники засобів масової інформації дискредитують Україну перед в'єтнамськими та тайськими партнерами, висвітлюючи його поїздку до Таїланду. Про це Тищенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Неприємно визнавати, але сьогодні ви реально облажалися", — звернувся нардеп до журналістів.

Тищенко заявив, що у В'єтнамі та Таїланді поширені російські наративи щодо війни в Україні. За його словами, багато жителів цих країн не усвідомлюють, що РФ розпочала повномасштабну війну проти України.

"Тут війна, щоб ви усвідомлювали, сприймається як громадянська. "Междуусобіцаʼ — так тут її називають", — пише Тищенко.

Згідно з твердженням народного депутата, російський вплив у країнах Азії чинить тиск на українців, які там живуть. Нардеп підкреслив, що представляє інтереси України в Таїланді та назвав скандал навколо його закордонної поїздки "штучно створеним".

Тищенко також уточнив, що його претензії стосуються журналістів, які опублікували його фото та відео з відпочинку в Азії п'ятирічної давності та приєдналися до "поширення фейків".

"Ви дискредитуєте нашу державу перед азійськими партнерами", — сказав Микола Тищенко.

Як Тищенко потрапив до Таїланду

Нагадаємо, що 26 січня Микола Тищенко, перебуваючи у Таїланді, анонсував зустріч із представниками української громади у Бангкоку.

Двома днями раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення РНБО про заборону поїздки за кордон в особистих цілях для державних службовців, зокрема для народних депутатів.

Після поширення інформації про поїздку нардепа Тищенка до Таїланду, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував термінове засідання щодо усунення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції.

Спікер "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що Миколу Тищенка звільнено з посади заступника голови фракції, а голова "Слуги народу" Олена Шуляк заявила про виключення Миколи Тищенка з партії.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук також додав, що не підписував розпорядження на відрядження Миколи Тищенка до Таїланду.

Наступного дня, 27 січня народного депутата України Миколу Тищенка виключили з фракції "Слуга народу".

У Держприкордонслужбі України повідомили журналістам, що Микола Тищенко виїхав за кордон за чинними правилами перетину кордону. Прикордонники уточнили, що зміни Кабмін має напрацювати за 5 днів.

Микола Тищенко відповів на звинувачення, заявивши, що вирушив до Азії з офіційним візитом і вже 2 тижні перебуває за межами України. Нардеп також стверджує, що вище керівництво, зокрема й голова фракції "Слуга народу", було поінформовано про його поїздку.

Фокус також писав про те, що за словами Миколи Тищенка, він поїхав у службове відрядження до Таїланду своїм коштом, щоб провести роботу по стратегії президента Володимира Зеленського в країнах Азії.