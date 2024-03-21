Одразу 10 пенсій: хто може отримати одноразову виплату

Важливою умовою отримання 10-кратної одноразової пенсії є те, аби людина до цього не отримувала жодної іншої пенсії.

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В Україні під час виходу на заслужений відпочинок деякі пенсіонери можуть отримати одноразову допомогу від держави в розмірі 10 пенсійних виплат. Таке положення зафіксовано в законі №1788 "Про пенсійне забезпечення" та законі №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Хто має право на 10 пенсій одразу

Право на 10-кратні виплати під час призначення пенсії за віком мають працівники комунальних та державних установ. Однак є умова: такий пенсіонер повинен мати відповідний страховий стаж, який для чоловіків становить 35 років, для жінок — 30 років на певних посадах.

Тобто право на одноразове отримання виплати 10 пенсій дає робота в таких установах:

загальноосвітні навчальні заклади, військові загальноосвітні навчальні заклади, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймальники-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади;

бібліотеки;

дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення в лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань;

лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства і дитинства, санаторно-курортні заклади, заклади з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби і територіальні органи Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичні центри;

аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні лабораторії;

медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи;

інтернатні установи для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;

медичні відділи протезних підприємств.

Під час призначення пенсії за вислугу років зазначеним у переліку особам допускається підсумовування стажу за періоди їхньої роботи в установах і закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.

Які умови отримання 10-кратної одноразової допомоги

Основною вимогою є те, щоб на день досягнення пенсійного віку, людина працювала в установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Важлива умова — пенсіонер отримає виплату лише в тому разі, якщо до цього він не отримував жодної іншої пенсії.

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