Одразу 10 пенсій: хто може отримати одноразову виплату
Важливою умовою отримання 10-кратної одноразової пенсії є те, аби людина до цього не отримувала жодної іншої пенсії.
В Україні під час виходу на заслужений відпочинок деякі пенсіонери можуть отримати одноразову допомогу від держави в розмірі 10 пенсійних виплат. Таке положення зафіксовано в законі №1788 "Про пенсійне забезпечення" та законі №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Хто має право на 10 пенсій одразу
Право на 10-кратні виплати під час призначення пенсії за віком мають працівники комунальних та державних установ. Однак є умова: такий пенсіонер повинен мати відповідний страховий стаж, який для чоловіків становить 35 років, для жінок — 30 років на певних посадах.
Тобто право на одноразове отримання виплати 10 пенсій дає робота в таких установах:
- загальноосвітні навчальні заклади, військові загальноосвітні навчальні заклади, музичні та художні школи;
- міжшкільні навчально-виробничі комбінати;
- дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймальники-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;
- вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;
- дошкільні навчальні заклади всіх типів;
- позашкільні навчальні заклади;
- бібліотеки;
- дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення в лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань;
- лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства і дитинства, санаторно-курортні заклади, заклади з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби і територіальні органи Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичні центри;
- аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні лабораторії;
- медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи;
- інтернатні установи для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;
- медичні відділи протезних підприємств.
Під час призначення пенсії за вислугу років зазначеним у переліку особам допускається підсумовування стажу за періоди їхньої роботи в установах і закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.
Які умови отримання 10-кратної одноразової допомоги
Основною вимогою є те, щоб на день досягнення пенсійного віку, людина працювала в установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років.
Важлива умова — пенсіонер отримає виплату лише в тому разі, якщо до цього він не отримував жодної іншої пенсії.Важливо
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