Медицинские услуги с 1 января 2025 года: Минздрав назвал врачей, к которым можно прийти бесплатно

В Украине действует программа медицинских гарантий, по которой можно лечиться и консультироваться у врачей бесплатно. В то же время, если не иметь направления к некоторым специалистам, то придется платить дополнительные средства, рассказали в Минздраве.

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Украинцы, которые хотят находиться в особо комфортных больничных палатах, или которые вызывают врача на дом без особой необходимости, будут платить за такие услуги официально, а не "в карман" работникам медучреждений. В то же время есть 43 пакета медицинских гарантий, по которым будут лечить бесплатно. О том, будет ли платным визит к педиатру или гинекологу с 1 января 2025 года, рассказали на странице Facebook Министерства здравоохранения (Минздрава).

В заметке указано, что список платных медицинских услуг ввели для того, чтобы не было "неформальных платежей" в медицинских учреждениях. Чтобы нормировать это, Кабинет Министров принял постановление, которое начнет действовать с 1 января 2025 года. Согласно постановлению, за услуги, которые не входят в "Программу медицинских гарантий", украинцы будут платить деньги.

Медицинские услуги — бесплатные с 1 января

При каких условиях лечение и консультации и дальше будут бесплатными:

услуга бесплатная, если она есть в программе медицинских гарантий и если есть направление семейного врача;

бесплатное предоставление первичной и экстренной помощи;

бесплатное оказание помощи пациентам в неотложных состояниях;

бесплатный визит к некоторым специалистам, даже если нет направления от семейного врача (гинеколог, психиатр, нарколог, стоматолог, педиатр, фтизиатр, врач, у которого наблюдается человек с хроническим заболеванием).

Медицинские услуги — когда нужно платить

В Минздраве перечислили платные медицинские услуги:

если нет направления семейного врача (кроме вышеперечисленных узких специалистов);

если услуги предоставляют юридическим лицам;

если обращаются военные и госслужащие, которые не прикреплены к больнице;

если услуга не входит в перечень "Программы государственных гарантий";

если медицинскую услугу оказывают на дому и по желанию пациента;

если гражданин выбирает самостоятельно, у кого хочет лечиться и получить консультацию;

если человек хотел бы находиться в палате с повышенным комфортом.

Указанные в заметке Минздрава пункты платных медуслуг есть в постановлении Кабмина №781 от 5 июля 2024 года.

Медицинские услуги — за что придется платить в больницах с 1 января 2025 года Фото: Скриншот

Кроме того, на портале Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) можно увидеть подробное описание 43 пакетов медпомощи, которые граждане могут получить бесплатно. В перечне пакетов — стоматологические услуги, маммография, гемодиализ, ВИЧ, беременность, инсульт и тому подобное.

Отметим, Фокус писал о еще одном направлении работы Минздрава — реформе медико-социальных экспертных комиссий. 19 декабря юристка рассказала основные положения реформы. В частности, создадут специальные экспертные комиссии, которые будут оценивать состояние людей в соответствии с четким перечнем. Критерии будут касаться степеней нарушения работы организма, нарушения жизнедеятельности и потребности в дополнительной социальной защите.

Напоминаем, в декабре на портале "Судебно-юридической газеты" объяснили, какой категории украинцев следует повторно пройти медкомиссию по получению статуса инвалидности.