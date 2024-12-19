МСЭК по новому в 2025 году: адвокат рассказала о кардинальном изменении процедуры (видео)

Военнообязанные, которые ухаживают за больными родителями, женой или детьми, сохранят отсрочку от мобилизации и после реформы медкомиссий, успокоила адвокат Мария Левченко. Есть определенные изменения, но "измены нет".

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Украинцев ожидает реформирование медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Изменения начнут воплощать в жизнь после принятия Верховной Радой законопроекта, который прошел пока только первое чтение. На сегодня в проекте нового нормативно-правового акта говорится о появлении дополнительных экспертных комиссий, создании специального реестра и внедрении четких критериев инвалидности. О деталях реформирования МСЭК рассказала адвокат Мария Левченко на YouTube-канале.

Реформа МСЭК — детали от Марии Левченко

Левченко объяснила, что изучила проект реформирования МСЭК, а новые изменения, вероятно, начнут действовать с 2025 года. В то же время адвокат отметила, что изменения в медкомиссиях начали раньше, еще в сентябре 2024 года. В итоге правительство полностью модернизирует процедуру оформления инвалидности и "будет меняться вообще вся структура этой организации".

Реформа МСЭК — детали

Какие изменения в процедуре прохождения МСЭК и получения инвалидности в 2025 году:

МСЭК расформировываются не полностью, но добавляется еще одно подразделение — экспертные команды. Определенные нюансы будут касаться осмотров военнообязанных;

меняется процедура осмотра, создают новые команды врачей и будет жесткий контроль выводов о состоянии здоровья;

если будет слишком большое количество жалоб на какого-то врача, то его могут уволить после служебного расследования;

все граждане, которые направляются на медосмотр, будут внесены в специальный единый реестр. Благодаря этому врачи из любой области будут иметь доступ к медицинским данным и не нужно будет носить с собой лишние бумажки;

цель медицинского осмотра — установление уровня функциональности организма. Для этого будут применять специальную оценочную шкалу. Благодаря этой новации будут работать с четкими критериями для определения группы инвалидности;

систему градации ухудшения состояния здоровья будут видеть граждане и они сами смогут оценить ситуацию и выводы врачей. О градации, в частности, говорится в статье 69 закона;

критерии установления инвалидности — одновременное выполнение трех условий. Первое — "стойкое нарушение функции организма", второе — "ограничение жизнедеятельности", третье — "необходимость принятия мер социальной защиты".

для военнообязанных изменили некоторые формулировки, но кардинальных изменений нет. Граждане, которые ухаживают за женой, за родителями, за собственными детьми, будут подавать три заключения — МСЭК, врачебно-консультативной комиссии (ВКК) и новой экспертной комиссии.

"Ничего критического, что будут забирать отсрочку, если вы ухаживаете за собственными родителями, а больше никого нет, то такого там нет. Не верьте, пожалуйста, в эту зрадоньку, которую разгоняют в соцсетях, потому что это неправда", — подытожила Левченко.

Адвокат также отметила, что проект реформы МСЭК, то есть законопроект№12178, прошел первое чтение в Раде и могут быть какие-то изменения во время второго чтения и итогового голосования. Ко всему, Кабинет Министров должен издать постановление, в котором дополнительно опишет "порядок проведения оценки повседневного функционирования лица".

Отметим, после того, как в октябре 2024 года правоохранители задержали тогдашнюю главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу, СНБО объявил о реформировании этой структуры. Впоследствии появились заявления Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики, которые рассказали о том, как будут меняться медкомиссии и порядок назначения выплат по инвалидности.

Напоминаем, 17 декабря "Судебно-юридическая газета" сообщила, что определенные категории людей с инвалидностью обязаны пройти повторную медкомиссию.