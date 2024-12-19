МСЕК по новому у 2025 році: адвокатка розповіла про кардинальну зміну процедури (відео)

Військовозобов'язані, які доглядають за хворими батьками, дружиною або дітьми, збережуть відстрочку від мобілізації і після реформи медкомісій, заспокоїла адвокатка Марія Левченко. Є певні зміни, але "зради немає".

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Українців очікує реформування медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Зміни почнуть втілювати у життя після прийняття Верховною Радою законопроєкту, який пройшов поки що лише перше читання. На сьогодні у проєкті нового нормативно-правового акту ідеться про появу додаткових експертних комісій, створення спеціального реєстру та впровадження чітких критеріїв інвалідності. Про деталі реформування МСЕК розповіла адвокатка Марія Левченко на YouTube-каналі.

Реформа МСЕК — деталі від Марії Левченко

Левченко пояснила, що вивчила проєкт реформування МСЕК, а нові зміни, ймовірно, почнуть діяти з 2025 року. Водночас адвокатка зауважила, що зміни в медкомісіях почали раніше, ще у вересні 2024 року. В підсумку уряд повністю модернізує процедуру оформлення інвалідності і "буде змінюватися взагалі вся структура цієї організації".

Реформа МСЕК — деталі

Які зміни в процедурі проходження МСЕК та отримання інвалідності у 2025 році:

МСЕК розформовуються не повністю, але додається ще один підрозділ — експертні команди. Певні нюанси стосуватимуться оглядів військовозобов'язаних;

змінюється процедура огляду, створюють нові команди лікарів і буде жорсткий контроль висновків про стан здоров'я;

якщо буде надто велика кількість скарг на якогось лікаря, то його можуть звільнити після службового розслідування;

усі громадяни, які направляються на медогляд, будуть внесені у спеціальний єдиний реєстр. Завдяки цьому лікарі з будь-якої області матимуть доступ до медичних даних і не потрібно буде носити з собою зайві папірці;

мета медичного огляду — встановлення рівня функціональності організму. Для цього будуть застосовувати спеціальну оціночну шкалу. Завдяки цій новації будуть працювати з чіткими критеріями для визначення групи інвалідності;

систему градації погіршення стану здоров'я бачитимуть громадяни і вони самі зможуть оцінити ситуацію та висновки лікарів. Про градацію, зокрема, ідеться у статті 69 закону;

критерії встановлення інвалідності — одночасне виконання трьох умов. Перша — "стійке порушення функції організму", друга — "обмеження життєдіяльності", третє — "необхідність вжиття заходів соціального захисту".

для військовозобов'язаних змінили деякі формулювання, але кардинальних змін немає. Громадяни, які доглядають за дружиною, за батьками, за власними дітьми, подаватимуть три висновки — МСЕК, лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) та нової експертної комісії.

"Нічого критичного, що будуть забирати відстрочку, якщо ви доглядаєте власних батьків, а більше нікого немає, то такого там немає. Не вірте, будь ласка, в оцю зрадоньку, яку розганяють в соцмережах, тому що це неправда", — підсумувала Левченко.

Адвокатка також наголосила, що проєкт реформи МСЕК, тобто законопроєкт №12178, пройшов перше читання у Раді і можуть бути якісь зміни під час другого читання та підсумкового голосування. До всього, Кабінет Міністрів повинен видати постанову, в якій додаткового опише "порядок проведення оцінювання повсякденного функціонування особи".

Зазначимо, після того, як у жовтні 2024 року правоохоронці затримали тодішню главу Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу, РНБО оголосила про реформування цієї структури. Згодом з'явились заяви Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики, які розповіли про те, як будуть змінюватись медкомісії та порядок призначення виплат по інвалідності.

Нагадуємо, 17 грудня "Судово-юридична газета" повідомила, що певні категорії людей з інвалідністю зобов'язані пройти повторну медкомісію.