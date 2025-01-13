В Одессе работники ТЦК вызывают такси для подвоза уклонистов, — соцсети (скриншоты)

В Одессе работники ТЦК могли использовать гражданское такси-микроавтобус, чтобы привезти уклонистов в военкомат, свидетельствуют скриншоты в соцсетях. Первыми на такие сообщения откликнулись в прокремлевских медиа.

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Служба такси из Одессы получила заказ на перевозку десятка человек в микроавтобусе, за которую клиент был готов заплатить 1 тыс. грн. При этом человек, который контактировал со службой, пообещал, что предоставит бензин и что таксиста не будут трогать. О том, что заказчиком мог выступать работник терцентра комплектования (ТЦК), написали в паблике "Одесса INFO".

ТЦК и мобилизация — инцидент в Одессе

Первое сообщение о том, каким необычным способом ТЦК использует такси, появилось в паблике днем 12 января. Администратор канала опубликовал скриншот переписки клиента с таксистом и отметил, что во время войны водители получают оригинальные заказы. На скриншоте видно, что хотели бы вызвать машину, которая провезла бы по маршруту от ул. Приморской (от памятника Дюку Ришелье) до ул. Заньковецкой 7/7. Также есть комментарий от заказчика, который прямо пишет, что будто бы будут везти уклонистов в Одесский районный ТЦК, и ориентировочное количество человек — 8+1. Водителя предупреждают, что для него угрозы мобилизации не будет. Вместо этого есть обещание предоставить бензин. На скриншоте также видно, что военкомы заплатили бы за такую поездку 1 тыс. грн.

ТЦК и мобилизация — куда заказывали микроавтобус Фото: Одесса INFO

Следующее сообщение на эту тему в паблике появилось около 22 ч. того же дня. Администратор уверял, что на связь с ним вышел работник ТЦК и подтвердил, что заказ действительно был. На скриншоте видим детали поездки: ее совершил белый Mercedes-Benz, водителя звали Максим.

ТЦК и мобилизация — детали заказа военкоматов Фото: Одесса INFO

Детали недоразумения с ТЦК в Одессе

Стоит заметить, что сообщение в одесском паблике о возможных действиях военкомов сразу появилось в росСМИ. Например, уже утром 13 января о нем написали на портале ТАСС, "Московский комсомолец" и др.

Тем временем на Google-карте можно отыскать месторасположение Одесского РТЦК и адрес, указанный в заказе. В данной точке действительно, кроме РТЦК, расположен областной военкомат и военкомат Малиновского района Одессы.

На странице Facebook Одесского областного ТЦК и СП пока нет комментариев относительно вероятного использования гражданских микроавтобусов для "перевозки уклонистов".

Отметим, Фокус писал о других инцидентах, которые происходили в Одессе с участием военкоматов и рядовых граждан. Например, в декабре местный водитель "прокатил" работника ТЦК на капоте. Военком получил серьезные травмы и находится и больнице, сообщили в областном терцентре комплектования. В то же время в ноябре обнаружили группу злоумышленников, которые надели военную форму, ходили по улицам, изображали из себя ТЦК и требовали деньги от военнообязанных, боявшихся получить повестку и мобилизоваться.

Напоминаем, 10 января в соцсетях опубликовали кадры другого скандального инцидента с ТЦК, от которого могла пострадать женщина, жительница Киевской области.