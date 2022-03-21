Украинцам предлагают эвакуироваться поездом вместе со своим авто

Перевозка автомобиля на поезде позволяет сэкономить топливо. Пока автовозы курсируют только в западном направлении.

Граждане из охваченных войной регионов Украины теперь могут выехать на поезде вместе со своими автомобилями. Укрзализныця возобновила услугу перевозки личных авто, сообщает пресс-центр железнодорожной компании.

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В Украине возобновлена эксплуатация специальных вагонов-автовозов в составе пассажирских поездов. Каждый такой вагон вмещает восемь легковых машин общей массой до 12 тонн. Существует также ограничение по высоте авто – не более 1,7 м.

[ + – ] Стоимость перевозки авто - 1200-1700 гривен за тонну веса Фото: Укрзализныця

На данный момент такие вагоны курсируют из Киева, Днепра и Харькова во Львов. Стоимость перевозки автомобиля составляет 1200-1700 гривен за тонну веса, в зависимости от длины маршрута. Таким образом, есть возможность сэкономить дефицитное топливо.

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Оформить заказ на перевозку машины можно в кассе вокзала. При этом владелец получает квитанцию, необходимую для получения авто в пункте назначения. Жители Харькова также имеют возможность оформления заказа уже во Львове.

Ранее Фокус сообщал, что автоимпортеры в Украине передали практически все авто со складов на нужды ВСУ и теробороны.