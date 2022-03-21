Українцям пропонують евакуюватися поїздом разом зі своїм авто

Перевезення автомобіля поїздом дозволяє заощадити паливо. Поки що автовози курсують лише в західному напрямку.

Громадяни з охоплених війною регіонів України тепер можуть виїхати потягом разом зі своїми автомобілями. Укрзалізниця відновила послугу перевезення власних авто, повідомляє пресцентр залізничної компанії.

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В Україні відновлено експлуатацію спеціальних вагонів-автовозів у складі пасажирських поїздів. Кожен такий вагон вміщує вісім легкових машин загальною вагою до 12 тонн. Існує також обмеження висоти авто – не більше 1,7 м2.

[ + – ] Вартість перевезення авто – 1200-1700 гривень за тонну ваги Фото: Укрзализныця

Наразі такі вагони курсують із Києва, Дніпра та Харкова до Львова. Вартість перевезення автомобіля складає 1200-1700 гривень за тонну ваги залежно від довжини маршруту. Таким чином є можливість заощадити дефіцитне паливо.

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Оформити замовлення перевезення машини можна в касі вокзалу. При цьому власник отримує квитанцію, необхідну для отримання авто в пункті призначення. Жителі Харкова мають можливість оформлення замовлення вже у Львові.

Раніше Фокус повідомляв, що автоімпортери в Україні передали практично всі авто зі складів на потреби ЗСУ й тероборони.